Alain Delon solicita la eutanasia y publica un mensaje de despedida

El actor Alain Delon, de 86 años, ha solicitado la eutanasia. Ha sido el hijo del mítico intérprete, Anthony Delon, quien ha confirmado la noticia en una entrevista en la cadena RTL, donde ha explicado que su padre quiere someterse a un suicidio asistido en Suiza, el país en el que reside y en el que este procedimiento es legal.

Además, el hijo del actor ha explicado que ya se han iniciado los trámites para cumplir la voluntad de su padre, que en 2019 sufrió dos ictus que le han causado algunas incapacidades, aunque de muchas de las secuelas se encuentra plenamente recuperado.

Alain Delon también se vio muy afectado por la muerte de su esposa Nathalie en 2021 víctima de un cáncer de páncreas. También ella quiso someterse a eutanasia, aunque no pudo cumplirlo por tratarse de algo ilegal en Francia.

Además, Alain Delon ha publicado un emotivo mensaje de despedida. "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias. Alain Delon", ha dejado escrito.