El ataque de Jorge Javier a Pablo Alborán por el feo que hizo al morir Mila Ximénez

Jorge Javier Vázquez ha atacado este miércoles en Sálvame a Pablo Alborán. "En algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia", ha explicado el presentador, que ha decidido relatar una experiencia con el malagueño al hilo de la presencia del cantautor la noche anterior en el programa de David Broncano.



"Veo a Pablo Alborán en La Resistencia, que conquista muchísimos corazones, y a mí, la verdad es que desde hace algún tiempo me deja bastante frío cada vez que lo veo. Muy frío", ha asegurado, para relatar lo que sucedió el día que murió Mila Ximénez, hace casi un año. "Ella amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él: fíjate lo que me ha puesto Pablo Alborán, fíjate los audios que me ha enviado. Amaba a Pablo Alborán por encima de todas las cosas. Pero el día que murió Mila Ximénez este programa intentó por todos los medios obtener algo de él: un audio, un vídeo, una foto, una llamada telefónica, un 'hola', un algo para decirle adiós a Mila, y nos fue imposible".





Su compañera en Sálvameha intentado frenar un poco la crítica, afirmando quey animando al malagueño a contarla, pero Jorge Javier no ha querido aceptar esa posibilidad. "Yo ya sé cuál va a ser su parlamento:El catalán ha terminado su discurso asegurando que "esto no es una lista de agravios ni reproches", pero lo ha parecido. "Era imposible no enterarse de la marcha de Mila., a mí y a todo el equipo. Aquí causó decepción general.