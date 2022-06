Almudena Cid rechaza un proyecto televisivo en el que también iba a estar Christian Gálvez

Desde que anunciaran su ruptura y posterior divorcio hace unos meses, Almudena Cid y Christian Gálvez no han vuelto a saber nada el uno del otro, excepto por las informaciones públicas que salen en los diferentes medios.



Ambos decidieron emprender caminos separados y comenzar de nuevo, sin embargo, ha habido algo que ha estado a punto de unirlos de nuevo, un proyecto profesional.





EL PROYECTO QUE CASI UNE A ALMUDENA CID Y CHRISTIAN GÁLVEZ

Según publica en exclusiva la revista 'Semana', sería precisamente el que a nivel laboral, y es que al parecer de este nuevo espacio televisivo. Finalmente, esto no sucederá, ya que como informa el citado medio, l, aunque según las fuentes consultadas por la revista, en el programa. Al parecer, en el que fuera su pareja durante más de 15 años iba a capitanear uno de los equipos, Cid para ofrecerle un puesto en 'Esta noche gano yo'.", comenta una de las fuentes consultadas a 'Semana'. que, en caso de que Almudena hubiera aceptado,, ya que la tensión ha sido la tónica entre ambos tras su ruptura. La ex pareja ya no se sigue en redes sociales, y aunque no han dado ninguna entrevista hablando del matrimonio, la familia de ella sí que ha ofrecido algunos detalles sobre la ruptura e incluso han llegado a tachar a Gálvez de "mentiroso". Por su parte, el presentador se encuentra totalmente centrado en la nueva etapa de su vida, está feliz al lado de su nueva pareja, su compañera de cadena, Patricia Pardo, y prefiere mantenerse al margen de cualquier tipo de polémica.