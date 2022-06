Paris Hilton y Tom Cruise: ¿nueva pareja?

¿Paris Hilton ha dejado a su marido por Tom Cruise? En el vídeo publicado por la socialité estadounidense en su cuenta de TikTok se les ve a ambos con ropa de gala y a ella preguntándole frente al espejo: "¿Piensas que la gente realmente va a creer que somos pareja?"





El protagonista del vídeo le responde que. Y estaba en lo cierto, no hay más que ver los comentarios deque se han generado en la red social. Sin embargo, aunque cueste creerlo,: el hombre que aparece con Paris Hilton no es Tom Cruise, sino, un actor estadounidense con un gran parecido al intérprete de Top Gun.La prueba del delito está en la propia piel de Fisher y en su altura: por muy bien que Tom Cruise se haya conservado hasta ahora,, además de que este último, dato en el que muchos de los seguidores de Hilton pronto se dieron cuenta.Así, el, tecnología que se emplea para, y que también se ha usado para garantizar aún más el parecido de los dos actores, no ha podido engañar del todo al ojo experto de los fans.Pero tampoco es la primera vez que Fisher aprovecha su gran parecido a Tom Cruise, con la ayuda del deepfake, para hacerse pasar por él y confundir a una que otra persona. Incluso famosos. Es el caso deque, después de ver un vídeo de Fisher cantando y creer que era Cruise, subió él mismo una versión de la canción afirmando que estaba impresionado por las habilidades del actor de Misión Imposible con la guitarra.