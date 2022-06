Ibai Llanos preocupa a sus seguidores con su problema de salud

Ibai Llanos, uno de los streamers más conocidos del país, ha querido contar a su audiencia el grave problema de visión que padece en su ojo izquierdo.

El famoso creador de contenido revelaba públicamente el pasado marzo que sufría una ceguera parcial de un 70% en dicho ojo. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que muy pocos conocían el problema que arrastra desde hace años.

Ahora ha querido ir más allá y se ha sincerado con su audiencia. Fue el jueves, antes de comenzar a competir en los Saw Minecraft Games, cuando habló en su directo sobre su problema de visión.

"Ya os dije que tengo un problema bastante serio. No veo una mierda y no es un problema de utilizar gafas. No es que esté ciego, es un problema neurológico que me ha derivado no sé de qué. En teoría es un efecto secundario de un herpes que tuve, pero no lo saben", comentó el dueño de KOI.

"Cuando lo conté en público, me habló un médico en privado y me dijo que tenía la solución. Con esa esperanza pedí cita aquí en Barcelona".

Y es que, precisamente las últimas pruebas han revelado que el problema es más grave de lo que parecía. Lo que en un principio era una pérdida de visión de un 70% ahora resulta que es de un 90%. Los médicos le confirmaron el jueves que de su ojo izquierdo solo ve un 10%.

"No lo sabía. Si cierro el ojo, veo borroso. Si te pones delante, te veo, pero no consigo leer nada", relata en Tik Tok. Sin perder el humor, resalta la parte buena de la noticia: "Del ojo derecho veo un 100%".

Su deseo ahora esporque su problema "no tiene ningún tipo de solución". Deberán examinarle mejor el ojo derecho por lo que deberá someterse a distintas pruebas, entre ellas una resonancia.

El streamer bilbaíno asegura que no atraviesa una situación "agradable" y que está un poco asustado. "Ojalá que me quede así toda la vida", pide.

El popular comunicador, que aunque no está viviendo su mejor momento, sigue batiendo récords de audiencia en plataformas como Twitch y sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su legión de seguidores.