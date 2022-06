Chenoa escribe un divertido tuit a Eva Soriano tras su boda: "Siempre seré tuya"

Chenoa por fin ha cumplido su gran sueño, y ha pasado por el altar junto a su novio, el urólogo Miguel Ángel Sánchez Encinas.



La pareja se casaba el pasado viernes en Mallorca tras más de tres años de relación, en una romántica boda que estaba prevista para mucho antes, sin embargo, tuvo que ser pospuesta en dos ocasiones debido a la pandemia y ahora que por fin ha podido celebrarse, la cantante no ha tardado ni un día en protagonizar un gran momentazo en redes sociales, con una inesperada coprotagonista, Eva Soriano.



EL DIVERTIDO 'MOMENTAZO' DE CHENOA Y EVA SORIANO

Hoy se ha casado @Chenoa y estoy mal — Eva Soriano (@EvaSoriano90) June 17, 2022

y Chenoa lució durante el día dos vestidos espectaculares vestidos de novia.En cuanto alque la pareja ofreció a sus invitados, este, mezclados también con productos asiáticos, y aunque la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada, la artista no tardaba en volver a hacer acto de presencia en las redes sociales, de hecho, lo hacía exactamente a la mañana siguiente.Chenoa que seguía viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida,, con la que mantiene una bonita amistad desde que coincidieron en el plató de 'Tu cara me suena'., escribía la presentadora en tono de humor, un mensaje que, sin duda, merecía una respuesta a la misma altura, algo que Chenoa no ha dudado en hacer y ha escrito, siguiendo el juego de la cómica en redes y añadiendo varios emoticonos con cara de risa., donde quiso dedicarle unas bonitas palabras en uno de los días más especiales de su vida:, decía la presentadora aludiendo a su amiga.La boda de Chenoa y Sánchez Encinas tuvo lugar sobre la 13:30 horas, y contó con la presencia de alrededor de 90 invitados, cumpliendo así con su deseo de tener una ceremonia íntima, tanto, que pidió a los asistentes que acudieran al enlace sin sus teléfonos móviles.