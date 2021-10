Marie Sophie Wilson, la modelo de 57 años que se ha convertido en imagen de Zara

La moda no es exclusiva ni de la gente delgada, ni de las personas con medidas estándar, ni de un determinado color de piel ni tampoco de la gente joven, y parece que las grandes firmas van abriendo sus miras e incluyendo entre sus modelos a personas de más edad, que siguen siendo amplias consumidoras de ropa y complementos y no tenían referentes más cercanos a su generación. Es el caso de Zara, que ha decidido por primera vez escoger a una mujer de más de 50 años para protagonizar su campaña de otoño/invierno de 2021.

Y no es una modelo que haya alcanzado justo el medio siglo, sino que se acerca a los 60. La francesa Marie Sophie Wilson, a sus 57 años, luce un pelo totalmente canoso y viste todo tipo de prendas para la colección Timeless (Eterno) del buque insignia de Amancio Ortega. Wilson no es una desconocida para el mundo de la moda; de hecho acumula ya 36 años en la profesión y ha desfilado en pasarelas desde los años 90 de la mano de firmas como Azzecdine Alaia, John Galliano o Marc Jacobs. Además, también ha sido portada en Vogue en varias ocasiones e incluso ha tenido alguna incursión en el cine, como en la película Happily ever after, con Johnny Depp.