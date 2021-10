Sherpa, exlíder de Barón Rojo, tocará en el Congreso de Vox

El exlíder de Barón Rojo, José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa, ha revelado amenazas de muerte e incluso asegura que le han deseado "un cáncer de lo más doloroso" por haber mostrado sus simpatías hacia Vox. Campuzano, que ahora lidera Los Barones tras abandonar su formación inicial, ha asegurado en el programa El Cascabel de Trece que Twitter, al que llama "El pájaro rojo", le ha quitado su cuenta definitivamente por las denuncias de usuarios de izquierda, que llegaron sobre todo tras anunciar que tocaría en el próximo Congreso de Vox. "Me lo esperaba. Hay una manada que se dedica a denunciar tuits tuyos y Twitter ni lo comprueba".

El músico afirma que todo comenzó cuando al inicio de la pandemia de coronavirus apoyó en un tuit las caceroladas. "Ahí marqué mi sentencia. La gente del rock decía que era un facha y que iba contra mis letras. Yo siempre voy contra el poder, la bota que aprieta contra el cuello, que es el caso de este Gobierno, que cada vez nos está recortando más libertades".

Campuzano critica que el mundo del rock no permite miembros de derechas. "Me han llamado falsario, nazi oculto, fascista. Hay una nueva generación de rockeros que ha descubierto el comunismo y se creen que es la panacea. La izquierda y la ultraizquierda se han apoderado del rock español. Y van al asesinato civil, llevo sin actuar mucho tiempo, por boicot, ellos amedrentan a las salas. Son un sanedrín que te dan el carné de rockero o si no te mandan al gulag; es una secta rockera comunista".

El cantante no dejó de mostrar que sus ideales son los de la ultraderecha, protestando "porque nos están invadiendo inmigrantes ilegales en Canarias"; mostrando "mucho agradecimiento a Vox, que es el único partido que está haciendo una verdadera oposición a este gobierno infernal" y hablando, no podía faltar, pero sin argumentos, de "plandemia"."Tengo muchísimas sospechas de que esto está totalmente dirigido, que están matando gente con virus, tóxico, veneno€ y esto está programado".