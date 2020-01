Un sordo demanda a una web pornográfica por no poner subtítulos

EEUU - Un hombre con problemas auditivos ha presentado una demanda colectiva contra el sitio web de pornografía PornHub por no poner subtítulos en sus vídeos. Yaroslav Suris presentó su denuncia porque no le gusta el formato que se publican los clips al entender que atenta contra la Ley Federal para Personas con Discapacidad (Americans with Disabilities Act of 1990, conocida coloquialmente como ADA), aprobada en 1990 en EEUU. Según TMZ, Suris asegura que para personas con su misma condición es imposible seguir los diálogos de los vídeos publicados y por lo tanto comprenderlos. En la demanda se pone de ejemplo el clip titulado Policía sexy hace que el testigo hable. El demandante reclama que el portal incluya subtítulos en sus vídeos y una indemnización económica. Sin embargo la web ya anunció el pasado mes de junio que incluiría una sección subtitulada en su página. "Cada vídeo tendrá texto interpretativo y descriptivo para ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios que no sean capaces de escuchar el sonido original. Esto incluye ayudarles a distinguir entre las diferentes personas que hablan y los cambios emocionales en su voz o sonido no verbal que sean relevantes para la narración", anunció en su día el portal en un comunicado. "Es importante que continuemos dando servicio a todas las necesidades de nuestros usuarios y haciendo el contenido accesible para todos", afirmó el por entonces el vicepresidente de la compañía, Corey Price.