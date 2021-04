Detenido por conducir en dirección contraria con un cadáver de copiloto

girona – Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 66 años por conducir en dirección contraria por la AP-7 durante más de 30 kilómetros. El conductor circulaba desde la frontera de Francia en sentido sur, pero no iba solo. En el momento en que los agentes se disponían a detener al hombre, hallaron el cadáver de un hombre de edad avanzada en el asiento del copiloto, que no presentaba aparentes signos de violencia. Según informaba el Diari de Girona, el cadáver era de un hombre suizo de 88 años, que llevaba unos 15 días muerto. Los hechos tuvieron lugar el jueves a mediodía, cuando el vehículo se desvió de la autopista por la salida 5, y continuó por la carretera GI-634 hasta que sufrió un accidente al salirse de la vía a la altura del municipio de Jafre (Girona). Según informaban los Mossos, inicialmente no se observaban indicios de muerte violenta, pero se ha abierto una investigación para determinar la causa de la muerte. Asimismo, las fuentes policiales confirmaban que ambos hombres eran de nacionalidad extranjera.