Un vídeo de TikTok da una pista del secuestro de una niña en 2003

Un programa emitido por TikTok podría haber encontrado sin pretenderlo a una niña que fue secuestrada en la ciudad de Kennewick (Washington) en 2003, Sofía Juárez, cuando la pequeña solo tenía cinco años. La Policía de Washington está haciendo averiguaciones para determinar si la mujer que aparece en un vídeo de TikTok grabado en Culiacán, Sinaloa, en México, es la niña desaparecida. En las imágenes subidas a internet por una cuenta que se dedica a entrevistar a gente por la calle, aparece una mujer con aspecto desaseado, que asegura tener 22 años.

"Por el momento no quiero seguir cumpliendo años, porque estoy muy ocupada", dice la joven, con una conducta algo errática. "No me gusta cumplir años, me choca cumplir años, de hecho", asegura. Pero lo relevante viene después: "Quiero mandar un saludo a mi tata y a mi nana. Si están viendo este programa quiero decirles que vengan por mí, porque estoy secuestrada", dice, lo que despertó las alarmas. "Quiero decirles que vengan a por mí, porque no sé si soy de aquí o de allá", expresa la joven, que por su edad y el parecido físico podría ser Sofía Juárez. La Policía localizó a los autores del vídeo, que a su vez les ayudan a encontrar a la joven de nuevo, para que se realice una prueba de ADN que determine si ella y la niña secuestrada son la misma persona.