Un camión se queda colgando a 100 metros de altura por un fallo del GPS

Gran susto el que se llevó un camionero chino el 1 de enero mientras circulaba por las carreteras de la provincia de Shanxi.



El vehículo quedó con la cabina colgando de un acantilado colgando de un acantilado, a más de 100 metros de altura. Todo ocurrió cuando el GPS le indicó que podía tomar un atajo para llegar antes a su destino.





?? a real cliffhanger: a truck stuck on a cliff-hanging highway in Pingshun County (???), Changzhi city (???) of Shanxi (??) since at least 8am Jan 1...



1/n pic.twitter.com/TpE78KcWis