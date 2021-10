Lorena Franco: "Empecé como actriz y mi hobby era escribir"

Ha trabajado en series como 'El secreto de Puente Viejo' o 'Centro médico'. Ahora está más dedicada a la creación de historias literarias, una actividad que resulta más fácil de compaginar con su familia, porque tiene cuatro hijos.

Lorena Franco describe en Todos buscan a Nora Roy, el último libro que ha puesto en el mercado, un entorno inquietante: el de una asesina que es compañera de piso de una mujer que no conoce sus antecedentes mentales ni las tragedias que ha provocado. Escribir fue para ella un hobby mientras trabajaba como actriz, pero ahora es su profesión. La que fuera modelo y activa actriz entre 2006 y 2019, está ahora encantada en sumergirse entre folios y letras.

¿Quién es Nora Roy, el nombre que figura en el título de su nuevo libro?

Es una prófuga de la justicia que escapa del centro psiquiátrico Vera de la Cruz tras asesinar a su psiquiatra y a una de las enfermeras. Buscamos respuestas sobre qué le pasó a esta mujer. El error que comete Eva, la protagonista, es alojar en su casa a una total desconocida.

Una protagonista con un oficio peculiar: maquilladora de cadáveres.

Es verdad. En los thrillers los o las protagonistas suelen ser investigadores, abogados, policías y también periodistas. En este caso, no. Ella maquilla muertos y accidentalmente se encuentra con una desconocida, Eva no sabe nada de ella y la acoge en su casa.

El amor, las desapariciones y la muerte son ingredientes esenciales en sus novelas...

Pienso que no solo en las novelas, sino que son imprescindibles en todo thriller. Son ingredientes que pueden atrapar al lector desde la primera página.

El thriller inspira más a una lectura seguida, a acabar el libro de un modo muy rápido.

Esta es una novela que yo devoraría en 24 horas. Puede dar lugar a una lectura rápida, pero los personajes se quedan dentro. Está Eva, que muestra su inocencia, pero también su experiencia con la muerte será más válida cuando la historia y su relación con Nora se vuelvan más truculentas y aparezcan cadáveres de por medio.

Todas sus historias resultan muy inquietantes y van más allá del thriller puro.

Todo surge de una idea o de una intención. Yo quería dos compañeras de piso, quería un thriller urbano, un thriller intenso con una pregunta: ¿Qué pasa cuando metes en tu casa a una persona desconocida? Imagínate que te levantas una mañana, tu compañera de piso no está y las paredes están llenas de sangre. ¿Qué dirías?

Que desde luego no es un buen despertar.

Pues a partir de ahí sale todo el entramado de Nora Roy. Fue incluso más complicado de lo que pensé en un principio.

Es madre de cuatro hijos, escritora, actriz€ El día tiene 24 horas, ¿cómo se las arregla usted?

Durmiendo muy poco o sin dormir. Por lo general me organizo muy bien el tiempo, y como disfruto tanto de lo que hago, aún lo organizo mejor y da gusto hacerlo así. Concilio la maternidad con la escritura, que no es fácil, pero es cierto que formo un buen equipo con mi pareja.

¿Cómo va su profesión de actriz?

En estos momentos tengo esa faceta de mi vida aparcada. Con cuatro niños y la escritura ya se entiende que no tengo mucho tiempo libre, aunque si me llegase algún proyecto muy interesante a lo mejor me lo pensaría.

Antes de tenerla, ¿le atraía formar familia numerosa?

Había pensado tener como mucho tres hijos, pero llegaron los mellizos y se convirtieron en cuatro niños. Eso sí, ya me he plantado: con cuatro niños y dos perros tengo más que suficiente.

¿Le gustaría ver sus libros adaptados para cine o televisión?

Cruzo los dedos para que me ofrezcan un proyecto así. Me encantaría ver alguna de mis historias adaptadas a imágenes. Del anterior libro sí que me comentaron que era muy cinematográfico. A la hora de escribir visualizo mucho el entorno, el momento y los personajes. Trato de que mis protagonistas tengan vida propia, y duermo con ellos cuando estoy creando la historia.

¿Es de las que ven mucha televisión?

Tengo poco tiempo, así que es necesario elegir. Me gusta mucho ver series y también películas, pero hago una selección. En estos momentos hay mucha producción y no puedes verlo todo.

¿Qué se siente, más actriz que escritora o al revés?

Empecé siendo más actriz que escritora, lo de escribir era un hobby, luego fui actriz y escritora y ahora soy más escritora que actriz. En el futuro no sé dónde estaré.

Personal



Edad: 39 años.

Lugar de nacimiento: Barcelona.

Trayectoria: Es actriz y escritora. Ha trabajado en cine y televisión. En la pequeña pantalla ha sido intérprete y presentadora. También ha hecho publicidad televisiva. Ha estado en El secreto de Puente viejo y Centro médico. En cine, además de otras películas, protagonizó Paharganj, una historia del llamado cine Bollywood. Ha publicado quince novelas. El último verano de Silvia Blanch y Todos buscan a Nora Roy son las más recientes.