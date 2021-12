¿Con quién nos atragantamos con las uvas esta Nochevieja?

Si alguna cita hay a la que todo el mundo asiste, esa es la de las campanadas. La mayoría las disfrutan -o las sufren- en sus casas, pero no todos los componentes de una familia o grupo de amigos están de acuerdo en el botón que deben pulsar en el mando, pese a que en esto de la recepción al año nuevo la costumbre manda. Pero hay muchas tentaciones en otros canales. Es cierto que siempre se lleva la palma La 1 (en algo tenía que mantener liderazgo), aunque ver qué vestido lleva Cristina Pedroche o cómo son las campanadas de la autonomía correspondiente vaya que si cuentan. Faltan dos semanas para que estemos en la tesitura de elegir y anticipamos algunas opciones a quienes utilicen la televisión para dar la bienvenida a 2022.

cita en gasteiz

Empezamos en casa. Vitoria-Gasteiz es el escenario escogido por EITB para que sus espectadores puedan recibir al nuevo año y brindar con champán. Será desde la plaza Nueva, con el reloj del Ayuntamiento como el protagonista que acogerá a los profesionales encargados de llevarnos a la hoja en blanco que suponen los doce meses de 2022. En ETB-1 las maestras de ceremonia serán la presentadora del informativo Gaur Egun de la noche, Yerai Díaz, la presentadora del concurso Zurekin ba, Ainhoa Etxebarria, y la actriz y presentadora Aitziber Garmendia. En la segunda cadena, ETB-2, la presentadora del Teleberri del mediodía África Baeta, y los conductores del magazine Nos echamos a la calle, Ane Ibarzabal y Aitor Albizua, serán los encargados de dar paso al próximo año. Todos ellos desafiarán al frío que suele hacer habitualmente la última noche del año. El antes y el después del ongi etorri a 2022 estará repleto de caras conocidas y mucha música, para que los espectadores estén bien entretenidos.

Anne, Ana y twich

La 1 de TVE es un clásico en estas fiestas y la Puerta del Sol está en el imaginario de muchos espectadores como el punto exacto para dar por finalizado el año y empezar el siguiente. La presentadora Anne Igartiburu sigue al pie del cañón en este evento, y son veinte años ya. Al igual que el año pasado, estará acompañada por Ana García Obregón.

En principio iba a estar Ramón García con ellas, pero parece que el trío no ha reunido el suficiente consenso, así que García ha hecho sus propios planes y afrontará tan especial noche con Ibai Llanos. Ambos darán las campanadas en Twitch.

Veamos a Cristina

Al margen de con quién se vean las campanadas, lo que está claro es que el vestuario de Cristina Pedroche es el que más pasiones levanta. En los últimos años ha sido, a través de Antena 3, la reina de las redes sociales desde el minuto uno del nuevo año. Suponemos que este día 31 no va a ser menos. A su lado, Alberto Chicote hará el papel de pareja necesaria, pero a otro nivel que Pedroche. Esta mujer ha conseguido dar la campanada, más que las campanadas, con sus originales vestidos -o no vestidos-. Sabe que será objeto de críticas feroces y también de opiniones favorables, así que de una forma u otra, seguirá en el candelero. Pero lo que está claro es que cada Nochevieja sus apariciones hacen que suba el pan y las audiencias de la principal cadena de Atresmedia.

nueva pareja

Cristina Pardo no tendrá como pareja a su compañero de programa, Iñaki López, en las campanadas de La Sexta. El portugalujo tenía este año otros compromisos y la deja plantada en la Puerta del Sol, pero no sin compañía. Será Dani Mateo quien tome el relevo de López e interactúe con la navarra. De ellos se espera una gala muy informal, como es habitual en la cadena y como es la personalidad de ambos presentadores. Tendrán como reto asegurar la complicidad que se necesita para hacer natural un evento muy encorsetado.

Viaje a cádiz

La localidad gaditana de Vejer de la Frontera acogerá este año la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año en Mediaset, que contarán con Paz Padilla y Carlos Sobera como presentadores. Será en directo, en simulcast para todos los canales del grupo excepto Boing. Por segunda vez, ambos presentadores se pondrán al frente de tan emblemática emisión para Mediaset España, aunque antes lo hicieron por separado: Paz Padilla junto a Jesús Vázquez en la Nochevieja de 2019 y Carlos Sobera con Lara Álvarez y sus compañeros de First dates en la última noche de 2016. El grupo de Vasile no ha encontrado aún una fórmula que le genere buenos datos. Quizá sea porque ahí no hace falta ni chillar, ni insultarse.