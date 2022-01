Luis Miguel, participante de 'First Dates': "Carlos Sobera es un sugar daddy en potencia"

Cada entrega de 'First Dates' siempre da para anécdotas de todo tipo y, en algunas ocasiones, también para algún que otro 'meme' en redes sociales.



Normalmente,de Cuatroel 'barman' del espacio,. Sin embargo, en esta ocasión parece queeran algo diferentes yes un maquillador barcelonés que acudía al restaurante de 'First Dates' para tener una primera cita a ciegas, no obstante,lo que realmente le hubiera gustado que ocurriera durante el programa y destapó su predilección por el conductor vasco:, comentaba Luis Miguel nada más entrar en el restaurante., pero él solo tenía ojos para el presentador: "El barman está muy bueno,", insistía el catalán.Aunque no se cumplió su sueño de irse del programa acompañado por Carlos Sobera, Luis Miguel sí que pudo disfrutar de una conversación con él antes de su cita.Durante la charla, el maquillador explicó que se considera una persona no binaria:. Tengo unos amigos que a veces me llaman Luisa y, en otras ocasiones, me llaman Luis. Me es igual", contaba el de Barcelona.Tras su breve entrevista con Sobera,, un panadero al que el maquillador le resultaba bastante familiar.Luis Miguel le explicaba a Adrián que es algo que le pasa con frecuencia: "Me pasa un montón porque me dicen que me parezco a Falete. El otro día me confundieron con él en un restaurante, pero no me molesta porque es un gran artista", le decía a su cita.Durante su cena,, entre ellos de, dónde el panadero resultó ser toda una estrella: "Tengo más de 15.000 seguidores por enseñar mi cuerpo, y eso que antes me daba vergüenza porque un gordo no sube fotos sin camiseta", explicaba Adrián.Ambos, también tuvieron tiempo para comentary descubrieron que buscaban cosas muy diferentes. Mientras Luis Miguel quiere "encontrar a alguien con quien compartir mis sentimientos", Adrián confesaba que prefería "echar un 'kiki' que darme un beso con un chico".:"Mi padre piensa que soy gay porque estoy gordo y que cuando adelgace me gustarán las chicas. Pero no, a mí me gustan los hombres desde que tengo uso de razón", admitía, sincerándose sobre su conflicto familiar.Finalmente,, aunque dejó claro que, algo con lo que