El peligroso discurso de Paz Padilla sobre el maltrato que ha indignado a las redes

Últimamente cada vez que Paz Padilla abre la boca se lía. Después de la que se montó el 30 de diciembre con su errático discurso antivacunas en una videollamada con Anne Igartiburu y María del Monte, que llevó al director general de Mediaset, Paolo Vasile, a echarle la bronca, la gaditana se ha metido en otro berenjenal. Y en este caso nada tiene que ver con la covid.



Ha sido en Sálvame, el programa que presenta la andaluza cuando no están Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Hablaban de la (no) relación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, y escuchaban unas declaraciones de la madre que decía que a 2022 le pedía quedarse como está, algo que su hija no entendía porque eso suponía que no tenía ninguna intención de acercarse a ella.



Cuando algunos de los colaboradores defendieron la actitud de Rocío Carrasco, debido al maltrato sufrido por su exmarido, Antonio David Flores, y por su propia hija, Paz Padilla propuso una solución para arreglar el conflicto que revolucionó el plató (y las redes sociales): "Si yo pudiera cogería a una y a la otra y las encerraba en una habitación y que se dijeran todo lo que se tienen que decir. Y hasta que no se digan te quiero no salen de ahí. Solamente hay que decir te quiero. Y olvidar, porque si vivimos con el rencor con el pasado no se quiere. Hay que vivir el presente, el pasado ya no existe".





Intolerable que Paz Padilla esté diciendo estas cosas, está realizando violencia mediática contra las mujeres maltratadas #APOYOROCIO4E #PazPadillaFueraDeLaTV #yoveosálvame pic.twitter.com/ALNqM7AmcE — Rafael García López ?????? (@RafaelGarciaLAF) January 4, 2022

"El amor lo puede todo" es una de las frases más peligrosas dentro de la violencia de género, que ha llevado a muchas mujeres a ser asesinadas.

No usemos más mitos dentro de la VG, por favor.

La violencia psicológica o física no es amor. El amor es respeto.

Dejen esto ya. https://t.co/fcYyGzdcSn — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) January 4, 2022

, que le replicó y comenzó una conversación entre ellos con Paz Padilla en estado zen.-Kiko Hernández: "En situaciones normales, por un cabreo, lo entiendo. Pero cuando ha habido tantos camiones de mierda de por medio...".-Paz Padilla: "El amor lo puede todo".-Kiko Hernández: "¡No, no lo puede, Paz, porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida, por el amor de Dios!".-Paz Padilla: "El amor lo puede todo".-Kiko Hernández: "¡Que no lo puede!".-Paz Padilla: "El amor sí lo puede".-Kiko Hernández: "¿Tú le dirías a una señora que ha sido maltratada que vaya a una sala con su maltratador y le diga te quiero?".-Paz Padilla: "El amor como amor, el amor como concepto, el amor incondicional, el amor generoso, el amor que antepone el amor a la rabia, el odio, el rencor, todo. Si hay amor olvidamos el rencor, si hay amor olvidamos lo que ha sucedido".Por supuesto, las redes sociales estallaron.. La periodista, especialista en violencia de género, que participó activamente en la docuserie de Rocío Carrasco,. "El amor lo puede todo' es una de las frases más peligrosas dentro de la violencia de género, que ha llevado a muchas mujeres a ser asesinadas. No usemos más mitos dentro de la violencia de género, por favor. La violencia psicológica o física no es amor. El amor es respeto. Dejen esto ya", escribió en el primero, que en unas horas ya rozaba los 12.000 likes.Y añadió: "Y recuerdo. La violencia de género no es amor. Es delito. La violencia filioparental no es amor. Es delito. La violencia vicaria usa a los menores en contra de sus madres. El SAP (síndrome de alienación parental) no existe. Y si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales de violencia de género, no con autoayuda".