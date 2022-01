La confesión de Maggie Civantos que deja sin palabras a Broncano: "Follo muy bien"

El Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid volvía a abrir sus puertas un día más, como cada semana, para recibir a un nuevo invitado del programa de Movistar+, 'La Resistencia'.



David Broncano daba la bienvenida a su espacio televisivo a la actriz Maggie Civantos, que acudía al programa como parte de la promoción de su nueva serie, 'Express', que se estrenará en Starzplay el próximo domingo, 16 de enero.





DINERO Y SEXO, LAS PREGUNTAS DE RIGOR

'EXPRESS' EN STARZPLAY

Maggie Civantos ha llegado con muchas ganas de disfrutar y pasárselo bien en 'La Resistencia' y no ha dudado en compartir su ilusión con el presentador y con el público:Una vez intercambiados los cumplidos de rigor, la andaluza ha querido recordar la primera vez que se sentó en el sofá de 'La Resistencia' en 2018. Una visita que fue muy divertida.Maggie Civantos pensaba que se iba a librar, pero estaba muy equivocada, yEn esta ocasión prefirió empezar por la cuenta del banco: "€", introducía el tema el presentador a lo que la actriz reaccionaba con un "mierda" cargado de humor.Sin embargo, lo que, y su respuesta lo dejó literalmente sin palabras., le decía Broncano, a lo que Maggie contestaba sin tapujos y dejando boquiabierto al televisivo:, aseguraba., David Broncano volvía a meterse en su papel de entrevistador yde la pregunta: "Pero la pregunta no es cualitativa,".Da igual si es calidad o cantidad, Maggie Civantos iba preparada con respuestas para todo:, terminaba zanjando el asunto.del verdadero motivo por el que la protagonista de 'Las chicas del cable' estaba en el programa,Civantos explicaba que la ficción combina diferentes géneros a lo largo de sus capítulos: "T. Yo creo que esto pasa porque todos los personajes son complejos y muy de verdad", comentaba y resaltaba que es una trama muy bien engranada: "Hay mucha humanidad en la serie, no solo trata de secuestros exprés, sino del miedo, de la manipulación a través del miedo, la sociedad exprés en la que vivimos o la familia.entre la acción, la comedia y un drama familiar,, que es un personaje muy complejo", explicaba.en 'Express' a Bárbara,