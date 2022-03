Neus Sanz, de camarera a actriz

Vivir ON

Comenzó su carrera por casualidad: ella trabajaba en el bar de sus padres como camarera y un cliente, fan de La Cubana y amigo de los integrantes de este grupo, se fijó en ella y pensó que tenía posibilidades como actriz, así que la convenció para que se presentara a una prueba y ya no volvió a poner un café ni a servir una caña de cerveza. Descubrió pronto que lo suyo era la interpretación y ese descubrimiento le llevó a cambiar los parámetros de su vida. Tenía solo 17 años y una carrera por delante.

No había antecedentes en su familia, pero todos le apoyaron en sus sueño de adolescente. La Cubana le abrió las puertas de TV3 y estuvo varios años en canal autonómico, hasta que decidió ir a Madrid para abrirse camino en el mundo de la interpretación, y aunque no lo tuvo fácil, siempre dispuso de un papel para no tener que buscarse trabajos alternativos ni ser camarera de nuevo. En 2004 se incorporó a la serie de Antena 3 "Casi perfectos", trabajo que fue ocasional y donde solo hizo tres capítulos. Pero las puertas se le abrieron de par en par cuando pasó el casting de una nueva ficción para la primera cadena de Atresmedia, "Los hombres de Paco". Allá se convirtió en uno de los principales personajes, Rita, y durante 117 episodios encandiló a los espectadores mostrando todos los registros que le exigían los guiones.

La popularidad que le dio Rita le sirvió para tener sobre la mesa otras propuestas de series conocidas. La primera fue "El barco". Fueron dos temporadas y 43 capítulos. En este proyecto tuvo que dejar de lado su vis cómica para entrar de lleno en el drama que exigía una historia distópica. Tuvo mucho éxito y poco después cambió de historia y de cadena, ya que en 2013 se incorporó al rodaje de "B&b, de boca en boca". Telecinco estrenó esta ficción en 2014, donde ella se convirtió en Susana Rivas durante 16 episodios.

Después le llegaron otras propuestas que aceptó encantada. Grabó "Águila Roja", "Amar es para siempre", y una de sus últimas apariciones fue en "Veneno", colaborando en uno de los episodios.

La televisión y el teatro han sido los medios en los que Neus Sanz más ha trabajado. En cine destacó en 2006 con un personaje en la película de Pedro Almodóvar, "Volver".

Aunque está fuera de cámara en lo que a televisión se refiere, sigue volcada en los escenarios, donde comenzó en 1991 con el espectáculo de La Cubana "Cómeme el coco, negro". Otros títulos de su currículo teatral son "Asesinas", "5mujeres.com" o "La llamada", obra aún en vigor. Es una mujer socialmente comprometida, y colabora acompañando como voluntaria a enfermos que han sufrido un daño cerebral motivado por un ictus o un infarto. Su labor de voluntariado es constante y dice que le hace sentirse bien. De no ser actriz, dice, "sería enfermera o psicóloga familiar".