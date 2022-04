Anabel Pantoja concursará otra vez en 'Supervivientes' tras su fiasco en 2014

Telecinco necesita audiencia sea como sea y va anunciando en cada programa, uno a uno, los concursantes que van a participar en la inminente nueva edición de Supervivientes. Hasta este martes confirmado el nombre de los cuatro primeros participantes: el exmarido de Miguel Bosé, Nacho Palau; el colaborador de casi todos los programas de Telecinco Kiko Matamoros; la ganadora de Operación Triunfo 2, Ainhoa Cantalapiedra; y la concursante en bastantes de los últimos realities de la cadena Marta Peñate.

Este martes se ha conocido un nombre más. Durante la emisión de Sálvame, en el momento en el que Anabel Pantoja se iba a tirar desde una plataforma de 3 metros de altura a una colchoneta (porque sí), Jorge Javier Vázquez ha anunciado que la sobrina de Isabel Pantoja también viajará a Honduras. Y no será la primera vez, porque ya estuvo en la edición de 2014, en la que a las dos semanas de concurso fue la primera expulsada después de rogar a la audiencia de que la sacara de la isla.

Poco después se arrepintió de su marcha, y aseguró que no se quiso ir por hambre, sino por "el agobio y la claustrofobia" que le causó estar allá. Ahora le vuelven a dar la oportunidad, algo que no suele pasar en ese programa, y la andaluza asegura querer aprovecharla y sacarse así "la espinita". "No voy a abandonar porque no me da la gana de pagar una penalización. Voy a trabajar, porque necesito el dinero", ha afirmado.

Pantoja tendrá ventaja con respecto al resto de concursantes, ya que conoce la isla y el funcionamiento del programa, e incluso ya se ha tirado del helicóptero. Eso sí, su experiencia en los realities no juega a su favor, ya que también fue la primera expulsada en Gran Hermano VIP 7. La colaboradora de Sálvame abandonará así España en un momento en el que su padre no se encuentra bien de salud (y a quien no le ha comunicado su decisión) y en el que su tía está inmersa en un nuevo proceso judicial.

Telecinco no lo ha confirmado, pero ya hay medios que aseguran que otra de las participantes en esta próxima edición será la política, activista trans y estrella de TikTok Daniela Requena.