La consejera del Gobierno de Navarra Ana Ollo ha estado una semana en la UCI

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, se recupera satisfactoriamente en el Complejo Hospitalario de Navarra, donde permanece ingresada desde el jueves 12 de noviembre por una neumonía bilateral como consecuencia de la covid-19.

Su evolución en los últimos días ha sido favorable, lo que le ha permitido este jueves ser trasladada a planta. En la UCI ha permanecido justo una semana. La mayoría de los días conectada a una respirador.

"He salido de la UCI, pero me queda un largo proceso de recuperación hasta mi vuelta", ha escrito Ollo en algunas redes sociales. La propia consejera también anunció en su momento el ingreso hospitalario a través de estas redes. "Estoy ingresada en el CHN por neumonía bilateral por covid", confirmó Ollo la semana pasada. "Después de unos días en casa intentado superar el bicho, finalmente me han ingresado",añadió.

Ollo agradeció entonces la labor de todos los trabajadores de los servicios hospitalarios. "Estoy en las mejores manos con estos profesionales que te atienden con la sonrisa en la boca, como si fueras la única", dijo la consejera que hizo un llamamiento a protegerse del virus porque "cuando se complica es muy pero que muy chungo".

La presidenta de Navarra, María Chivite, se había referido el lunes al estado de la consejera, que calificó de "complicado", si bien entonces ya señaló que "su evolución sigue siendo buena". "A ver si en las próximas horas puede empezar un proceso de eliminar la sedación de manera paulatina y poder quitarle el respirador", señaló la presidenta como por fin ha sucedido.