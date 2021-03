Cortan la carretera N-121-A para reclamar que se garantice la seguridad de los túneles de Belate y Almandoz

Una veintena de representantes municipales y bomberos de Oronoz-Mugaire han cortado esta tarde la carretera N-121-A a la altura de Belate para reclamar al Gobierno foral "la adopción de medidas urgentes que garanticen la seguridad de los miles usuarios que diariamente transitan por los túneles de Belate y Almandoz".

La concentración ha tenido lugar a las 18.00 horas en la boca norte del túnel de Belate por espacio de un minuto, bajo la supervisión de la Policía Foral y la Guardia Civil, y tras varios cascos de bomberos y una pancarta en la que se podía leer Belate, muy peligroso, seguridad ya en castellano y en euskera.

En representación de todos los Ayuntamientos y concejos afectados por la carretera Pamplona-Behobia, han estado presentes los alcaldes de Bera, Ultzama, Lesaka, Baztan, Bertizarana, Etxalar, Ezcarbarte, Olaibar, Arraioz, Igantzi, Beintza-Labaien, Berroeta y concejales de Doneztebe, así como tres bomberos representando a la plantilla del parque de Oronoz Mugaire.

En declaraciones a los periodistas, el bombero Mikel Uriarte ha asegurado que la concentración ha tenido por objeto "reclamar que se aumente la seguridad de los túneles de Belate y Almandoz. El Gobierno de Navarra ha tenido 15 años para meterles mano y ahora lleva dos años fuera de prórroga, con la amenaza de sanciones económicas. Lo que pedimos es que se adopten medidas de seguridad para los usuarios que usamos los túneles. Como no lo hacen por activa y por pasiva, no tenemos otra opción que salir a la calle, porque no podemos esperar cinco años para comenzar las obras de adecuación".

Desvío del tráfico pesado internacional

Uriarte ha insistido, además, en la reivindicación de los Ayuntamientos de solicitar el desvío del tráfico pesado internacional que no tiene ni origen ni destino en Navarra. "El Gobierno cree que con el 2+1 va a solucionar el problema, pero creemos que la carretera está sobresaturada y volvemos a exigir que se restrinja el tráfico internacional".

Mañana tienen previsto registrar una instancia ante el Gobierno de Navarra, que ya cuenta con la adhesión de 71 alcaldes de Ayuntamientos y concejos, y con el apoyo de los 34 bomberos de Oronoz-Mugaire, en la que solicitarán al consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, que "mientras no se lleve a cabo la adecuación definitiva de estas infraestructuras al nivel de seguridad exigido por la Directiva Europea 2004/54 del Parlamento Europeo, se adopten medidas complementarias urgentes capaces de garantizar la reducción a corto plazo de su actual nivel de peligrosidad".