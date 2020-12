Biden elige al general Austin para dirigir el departamento de Defensa

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, anunció este martes su intención de nominar al general retirado Lloyd Austin para dirigir el Departamento de Defensa, quien de ser confirmado sería el primer afroamericano al frente del Pentágono.



"El general Austin comparte mi profunda creencia de que nuestra nación es más fuerte cuando nos guiamos no solo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo", indicó Biden en un comunicado.





I know General Austin. I trust him. Because I know how he reacts under pressure.



When ISIS emerged as a terrorist threat, President Obama and I turned to General Austin in the Situation Room and he led us through.



Now, I turn to him again as Secretary of Defense. pic.twitter.com/p65aVc4Nt5