Netanyahu: el combate contra Hamás "continúa a plena potencia"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha indicado este domingo al término de la reunión de su Consejo de Ministros que el combate contra Hamás "continúa a plena potencia" y ha pedido tiempo para resolver la situación.

Asimismo, el mandatario israelí ha añadido que Israel cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien le agradeció su respaldo a la operación del Ejército contra el movimiento islamista palestino, según le cita el diario israelí 'Haaretz'. "Va a hacer falta algo de tiempo", ha añadido.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden sí reafirmó su apoyo firme al "derecho de Israel a defenderse de los ataques con cohetes de Hamás y otros grupos terroristas" aunque también planteó "su preocupación por la seguridad de los periodistas y ha subrayado la necesidad de garantizar su protección", en referencia a la destrucción en un bombardeo israelí de una torre de Ciudad de Gaza sede de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press y de la cadena panárabe Al Yazira.

El comunicado de la Casa Blanca abunda además en el apoyo de Biden a una solución de dos estados para el contencioso palestino-israelí para lograr "dignidad, seguridad, libertad y oportunidades económicas para el pueblo palestino".

Volviendo al encuentro del Gobierno israelí, la reunión ha tenido lugar a puerta cerrada y del mismo solo ha trascendido, según fuentes oficiales bajo el anonimato a los medios hebreos, que no se ha discutido en profundidad la posibilidad de declarar el alto el fuego.

Horas antes, el primer ministro israelí había considerado como "justos y morales" los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza y ha manifestado su intención de continuar respondiendo "enérgicamente" a los lanzamientos de cohetes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre Israel.

En una declaración televisada, Netanyahu consideró que la escala de tensión entre palestinos e israelíes ha comenzado cuando Hamas disparó cohetes contra Jerusalén este lunes por la noche en "un ataque totalmente no provocado", según recoge 'The Times of Israel'.

"Israel ha respondido enérgicamente a estos ataques y seguirá respondiendo enérgicamente", ha expresado, antes de indicar que todavía quedan "unos días de lucha".