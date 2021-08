El atacante del Pentágono apuñaló al agente fallecido y luego se suicido

El atacante del incidente de este martes en el Pentágono murió tras herir de muerte a un policía y dispararse él mismo con el arma del agente, según informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que no reveló las posibles causas del suceso.



Un día después de que el Pentágono tuviera que ser clausurado durante más de una hora debido a este suceso en sus inmediaciones, el FBI reveló en su cuenta de Twitter detalles de lo ocurrido.



Según la agencia federal, el suceso ocurrió sobre las 10.40 hora local (14.40 GMT) cuando el atacante, Austin William Lanz, de 27 años y procedente de Georgia, llegó en un autobús al Centro de Tránsito del Pentágono y "sin provocación" previa atacó con un cuchillo al agente George González, que resultó gravemente herido y moriría después.





