Varias personas caen al vacío tras aferrarse a las ruedas de un avión en Kabul

El pánico se ha apoderados de miles de afganos que buscan por todos los medios abandonar su país tras la llegada de nuevo al poder de los talibanes. En el aeropuerto de Kabul se están viviendo momentos de caos. La desesperación está llevando a muchos a encaramarse a los aviones para tratar de salir de Afganistán, aunque ello les cueste la vida.



La marea de gente comenzó a llegar desde anoche al aeropuerto internacional Hamid Karzai, en la capital afgana, con muchos de ellos sin ni siquiera documentos de viaje o visado, dejando imágenes angustiantes, después de que los talibanes entraran en la ciudad culminando su victoria final tras dos décadas de guerra.



La mayoría son personas comunes que se apresuraron al aeropuerto llevados por la idea de que Estados Unidos, que está evacuando a su personal en el país, va a sacar a los afganos, dijo a Efe un funcionario del aeropuerto, que pidió el anonimato.



Vídeos que circulan por las redes sociales muestran a afganos cayendo al vacío tras encaramarse al tren de aterrizaje de un avión, las alas e incluso las puertas. Se estima que al menos cinco personas han muerto en estas circunstancias. Las imágenes pueden herir la sensibilidad.





Another shocking news from #Afghanistan ,The 02 person falls down from a plane ????????on #Afghanistan My God what happening in #Afghanistan .!! #Afghanistan #Talibans #Afghanishtan #AfghanWomen #Kabul #KabulHasFallen #AfghanistanBurning #KabulFalls #kabulairport #kabulairport pic.twitter.com/OrZTKDQ6JY

Shocking footage from Kabul Airport shows several Afghans chasing down a US Air Force plane as it takes off, with some reportedly falling to their death while clinging to the plane. pic.twitter.com/BIr3obXC6k