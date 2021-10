Amnistía Internacional acusa al G20 de "acaparar las vacunas" contra la covid

Amnistía Internacional ha pedido a los dirigentes del G20, que se reúnen este sábado y domingo en Roma (Italia), que "dejen a un lado la avaricia y el egoísmo" y "garanticen una distribución mundial equitativa de las vacunas contra la covid-19".



En noviembre de 2020, quienes lideraban las 20 economías principales del mundo celebraron su habitual cumbre del G20 de manera 'on line', con un enfoque en garantizar la disponibilidad de vacunas de la covid-19 para todo el mundo.



"Sin embargo, un año después, los países más poderosos no han protegido la vida de millones de personas, ya que han optado por acaparar vacunas y con ello han causado una escasez de dosis previsible y absolutamente devastadora para el resto del mundo. Se calcula que, ahora mismo, los países ricos tienen almacenados unos 500 millones de dosis", ha denunciado la ONG a través de un comunicado.



La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha manifestado que desde que se administró la primera vacuna, la tasa de muertes por esta enfermedad "ha aumentado de 1,3 a casi 5 millones de personas en 2021 debido a las graves desigualdades de acceso".





The initial roll-out of #Covid19 vaccines brought hope to the ??



Although rich countries have committed to support global delivery of vaccines, many are hoarding surplus doses and refusing to share them for another year.https://t.co/Fbf4ajfJHb