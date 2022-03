43 infraestructuras sanitarias de Ucrania ya han sido atacadas, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este miércoles que se han producido un total de 43 ataques contra infraestructuras sanitarias en Ucrania desde el inicio de la guerra, si bien ha aclarado que aún no se sabe el número total de víctimas y de personas heridas. El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, ha asegurado en rueda de prensa que "nunca a nivel global se había visto esta tasa de ataques a instalaciones sanitarias", advirtiendo de que "se están volviendo un objetivo", lo que es "totalmente inaceptable".





