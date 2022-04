Hallan varios muertos con signos de tortura en un hospital infantil de Bucha

Al menos cinco muertos han sido encontrados en el sótano de un hospital infantil con signos aparentes de tortura en la ciudad de Bucha, donde se han recuperado los cuerpos sin vida de más de 300 personas tras la retirada rusa, según ha informado en la noche de este lunes la Oficina del Fiscal General de Ucrania.



"Los fiscales junto con la Policía de Kiev encontraron una cámara de tortura en la ciudad de Bucha. En el sótano de uno de los hospitales infantiles, la Policía encontró los cuerpos de cinco hombres con las manos atadas. Los militares rusos torturaron a civiles desarmados y luego los mataron", según ha publicado el organismo en su página web oficial.



En este sentido, en el comunicado, la Oficina del Fiscal General ha asegurado que "se están tomando medidas para establecer las circunstancias de cada crimen de guerra y los involucrados en la agresión rusa para llevarlos ante la justicia".





When your people are brutally murdered in the XXI century€ Bucha. Mass burial of civilians. #BuchaMassacre #stoprussia pic.twitter.com/bkiuN9ZkET

??@ZelenskyyUa:

If someone is afraid to make the necessary decisions, for us to obtain planes, tanks, the necessary artillery and shells, it makes these people co-responsible for the catastrophe created by Russian troops in Ukrainian cities. pic.twitter.com/nTI10fK8xI