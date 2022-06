Un tribunal prorruso de Donetsk condena a muerte a dos británicos y un marroquí

El Tribunal Supremo de la autoproclamada república de Donetsk ha condenado este jueves a pena de muerte a dos ciudadanos británicos y un marroquí acusados de participar en la guerra de Ucrania en favor del bando ucraniano.



La Justicia de Donetsk inició el lunes el juicio a Sean Piner, Aiden Aslin y Sadun Brahim, capturados por las tropas rusas en el marco de la guerra y quienes reconocieron el miércoles parte de los delitos que se les atribuían.



Ahora, una vez analizada "la totalidad de las pruebas", el Supremo ha probado la culpabilidad de los acusados y ha determinado que deberán ser "condenados a muerte", según recoge la agencia rusa de noticias TASS.





