12 hombres y 11 mujeres componen el Ejecutivo

Madrid - Pedro Sánchez puso en valor ayer que la mitad de los ministros son mujeres: "España no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz", defendió el presidente, que vuelve a tener un Gabinete paritario, pero en el que las mujeres no son mayoría (40/60), como sí ocurrió en el primer Gobierno de Sánchez. En todo caso, el jefe del Ejecutivo destacó que la igualdad "plena y efectiva" de la mujer "impregna la integridad" del nuevo Gobierno. Así, subrayó que además de contar, "por supuesto", con un departamento de Igualdad, que sólo existió con Zapatero, tres de las cuatro vicepresidencias estarán ocupadas por mujeres y la mitad de las 22 carteras serán desempeñadas también por mujeres. "España en consecuencia no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz", recalcó. - Efe