Otegi pide una mesa de partidos, sindicatos y empresarios que defina la estrategia para salir de la crisis del coronavirus

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado que se conformen en Euskadi y en Navarra una mesa de partidos, sindicatos, empresarios y agentes sociales, que puedan definir la estrategia para salir de la crisis provocada por el coronavirus y evitar que las consecuencias económicas recaigan en los trabajadores.



En rueda de prensa telemática, Otegi ha analizado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que todos los trabajadores de actividades no esenciales deban quedarse en casa las próximas dos semanas, entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, unas medidas que ha considerado llegan "tarde".

"Pedro Sánchez ha tomado la decisión forzado por las circunstancias porque en algunos lugares el colapso sanitario ya se ha producido. Se está improvisando y se va tarde y mal, sin una estrategia clara", ha lamentado, al tiempo que ha considerado "frustrante en términos políticos que tenga que ser Sánchez quien tome unas medidas de este tipo, cuando los vascos ni somos menores de edad ni necesitamos tutelas para tomar medidas de este carácter".

Asimismo, ha compartido con el lehendakari, Iñigo Urkullu, que la economía vasca "es diferente a la de otras zonas del Estado" y por ello ha considerado necesario "habilitar una mesa de partidos, empresarios y sindicatos para tomar este tipo de medidas". "Si hubiésemos tenido ese foro, hubiéramos hecho las cosas de otra manera y antes... Algún día hablaremos del mayor autogobierno de Europa al que se le están viendo todas las costuras", ha denunciado.

HORIZONTE DE CERTIDUMBRE.

Tras reconocer que se viven "tiempos excepcionales y difíciles", Otegi ha advertido de que no se da "un horizonte de certidumbre", por lo que la ciudadanía está preocupada por "su salud y por el futuro económico".

En este contexto, ha sostenido que en las últimas semanas se ha podido comprobar cómo se ha producido un "crecimiento exponencial de contagios por Covid-19 en Euskal Herria", con un aumento de los fallecimientos.

Según ha afirmado, ya antes de la decisión de paralizar las actividades económicas no esenciales, se sufría "en este país" un grave impacto económico, de tal forma a que, cada semana, "los cuatro territorios perdíamos medio punto de PIB, dos puntos en un mes", por lo que "nos enfrentábamos a una crisis sanitaria que conllevaba una crisis económica".

Otegi ha remarcado que la salud es el "objetivo prioritario" y ha incidido en que "no hay mejor inversión económica que evitar la propagación del virus". "Cuanto antes salgamos del problema sanitario, en mejores condiciones estaremos para hacer frente al problema económico", ha argumentado.

"ESTRATEGIA DE MARTILLO"

Asimismo, ha reiterado su apuesta por desarrollar una "estrategia de martillo que golpee la propagación del virus", lo que significa "el confinamiento y mantener las actividades económicas esenciales". "Una medida que reclamábamos antes y que ayer tomó Pedro Sánchez", ha expresado.

Según ha detallado, no se empieza a salir de la crisis sanitaria si el índice de propagación del virus no se baja, algo para lo que se necesita el confinamiento y la paralización de las actividades no esenciales.

A todo ello, Otegi le ha sumado la necesidad de establecer un "bypass" que neutralice los efectos sociales y económicos que acarrea de la medida, lo que significa que "el dinero publico se debe poner al servicio de personas, familias, trabajadores y costes fijos de las empresas".

"También hay que aprovisionarse del material sanitario, fundamentalmente de los test rápidos que nos permitan entrar en una segunda fase", ha añadido.

SEGUNDA FASE

De este modo, ha alertado de que no se vive "un catarro sanitario y económico", sino algo más grave y, por ello, la salida de la crisis "será escalonada". "Cuando decimos que hay que mantener la actividad económica esencial, nos referimos a un tercio de la actividad económica. El objetivo es que el índice de propagación descienda y entonces se necesitarán test masivos para levantar las medidas de manera escalonada", ha afirmado.

Para todo ello, ha reiterado la necesidad de configurar una mesa de partidos, sindicatos, empresarios e instituciones que aborden "esta estrategia de manera común". "Necesitamos un marco en que estar juntos, porque luego habrá una tercera fase, un plan de choque económico", ha afirmado, para añadir que EH Bildu planteará que la crisis no la vuelvan a pagar los trabajadores, y los pensionistas.