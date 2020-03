Casado acusa al Gobierno Sánchez de caer en una "deriva" hacia las tesis de Podemos

PAMPLONA – Pablo Casado considera que tras el volantazo del Gobierno español en sus últimas decisiones que endurecen el confinamiento y en especial el cierre de la actividad económica no esencial está la mano de Unidas Podemos. El líder de los populares observa una "deriva" de Pedro Sánchez hacia las tesis de Pablo Iglesias que en los últimos días ha ganado peso político por mor de la lucha contra la pandemia del coronavirus y se ha hecho con un hueco en el puente de mando del Ejecutivo junto al núcleo duro del presidente español.

"No entendemos la deriva del Gobierno de España hacia las tesis de Podemos ni cómo se permite vía tuit de que Podemos alardee de que la propiedad privada puede ser expropiada", afirmó ayer Casado en una rueda de prensa telemática desde la sede del PP, en alusión al mensaje de Iglesias en su cuenta oficial de Twitter acerca de que toda riqueza del país está subordinada al interés general.

El jefe de la oposición intenta no salirse de la unidad y del apoyo a las medidas del Gobierno español pero tampoco pierde la oportunidad para criticarlas con dureza en muchos casos. Incluso cuando Sánchez termina replicando y sucumbiendo a lo que el propio Casado venía pidiendo. Con el decreto sobre las actividades esenciales, este domingo Sánchez ha pasado de tomar medidas con "bisturí" a ordenar la paralización de toda actividad económica no esencial, para frenar el avance del coronavirus con un decreto ley que establece un permiso retribuido recuperable obligatorio para los trabajadores afectados de esos sectores considerados no esenciales.

Es la primera vez que Casado se sale del rebufo de la patronal de empresarios, CEOE, que rechaza el parón económico y de la actividad industrial que ha venido reclamando el PP. Sin embargo, el líder popular mantiene la presión sobre Sánchez y le advierte de que su formación no dará su apoyo en el Congreso de los Diputados a este último decreto ni tampoco al relativo a la prohibición de despedir por fuerza mayor y la paralización de la actividad no esencial si no incluyen cambios.

"Así no, así no", avisó Casado a Sánchez en una comparecencia en la que criticó duramente que le lleguen los reales decretos "sin anunciar", como "un trágala". El jefe de la oposición fue más allá y acusó al presidente español de "mentir y ocultar información" cuando en esta crisis sanitaria debe haber "transparencia y sinceridad" tras la "generosidad" que, en su opinión, ha mostrado su partido apoyando hasta ahora todas las medidas drásticas contra el COVID-19. Por eso, aseguró que el PP no puede seguir "remando en la misma dirección" si se va hacia una "cascada".

Tras reclamar información veraz en la lucha contra la pandemia, Casado indicó que el Gobierno le dijo que no se iba a hacer un cierre económico total y se les pidió que "no se condicionara" la prórroga del estado de alarma a un cierre mayor de la economía. "Esta información se ha desmentido y es una deslealtad con el principal partido de la oposición", subrayó el líder popular, para quejarse de que el Gobierno de Sánchez no informe con antelación al PP y se entere del contenido de los reales decretos "por la prensa".

En este sentido, el Grupo Popular ha registrado dos peticiones de comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar del último Consejo Europeo que se celebró por videoconferencia el 26 de marzo sobre la crisis del coronavirus y de las medidas que "está adoptando en el marco del estado de alarma" y sobre la evolución de la situación económica y social.

presidentes autonómicos El PP quiere llevar su ofensiva más allá del Congreso y de la confrontación directa con el Gobierno socialista. Los popularespretenden promover un debate sobre la crisis por el coronavirus entre todos los presidentes de las comunidades autónomas y para ello llevará hoy al Senado una petición para convocar la Comisión General de Comunidades Autónomas. El portavoz del partido en la Cámara alta, Javier Maroto, pedirá en la reunión de la Junta de Portavoces una "reunión exprés" de ese foro para que los líderes autonómicos y los partidos debatan sobre la pandemia. Sin embargo, el PSOE considera que esta exigencia del Grupo Popular es "desleal y oportunista en plena crisis sanitaria" y también "técnica y jurídicamente imposible" de acuerdo con lo que señalan los letrados del Senado.