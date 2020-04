El Gobierno de Navarra, salvando las distancias

El teletrabajo se ha convertido en el mejor aliado del Gobierno de Navarra en este primer mes de confinamiento. A base de videoconferencias ha podido salvar el obligado distanciamiento físico sin resentirse su toma de decisiones.

desde que hace justo un mes se decretó el estado de alarma, el Gobierno de Navarra no ha vuelto a reunirse físicamente al completo.



Para entonces, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, cumplía su primera jornada aislado por el coronavirus. Era obvio, por lo tanto, que no se daban las condiciones idóneas para concentrar al Gabinete de María Chivite en un espacio de dimensiones reducidas por el riesgo de contagio con la pandemia en plena eclosión.



La siguiente sesión de gobierno se celebró en la sala Joaquín Elizondo, mucho más espaciosa de la habitual, y en ella participó Ayerdi desde su domicilio por videoconferencia.

No era ninguna novedad para el Ejecutivo foral la puesta en marcha de la videoconferencia. Un sistema de comunicación a distancia que lleva implantado en la Administración desde hace bastante tiempo. Sirva de ejemplo que la última renovación del Convenio Económico se negoció de esta forma con el Estado y que ha sido una herramienta de uso ordinario en la comunicación con los distintos ministerios del Gobierno de España y con instituciones europeas.

Lo que sí es totalmente novedoso es que la videoconferencia se haya convertido en el canal de comunicación prioritario y casi exclusivo del Gobierno con el exterior. De esta forma se relaciona con Moncloa y el resto de gobiernos autonómicos, con el Parlamento y los portavoces de los grupos de la Cámara, con los agentes económicos y sindicales e incluso con los propios miembros del Ejecutivo. Últimamente, solo los dos vicepresidentes, Javier Remírez y José Mari Aierdi, acompañan de forma presencial a la presidenta Chivite en las sesiones de gobierno, mientras que el resto participa desde sus domicilios. Los técnicos les envían un enlace y una contraseña para que se conecten con cierta antelación para que las reuniones se desarrollen con fluidez. Normalmente utilizan la aplicación Webex, ya que otras como Skype limitan a seis los usuarios de los que puedes tener su imagen durante la sesión.

La interconectividad ha posibilitado que todos los miembros del Gobierno hayan podido debatir de forma simultánea desde la distancia en la toma de decisiones y sobre todo ha permitido que los tres consejeros que han padecido el COVID-19 hayan podido teletrabajar con normalidad.

La última en ser diagnosticada fue Elma Saiz, que ayer recibió la feliz noticia de su total recuperación.

"Perdí el olfato el 25 de marzo, era una sensación muy extraña", recuerda la titular de Economía y Hacienda, quien pese a todo ha seguido "al pie del cañón, ya que desde luego no era el mejor para desconectar", añade. Veinte días después, se encuentra "asintomática".

"Lo peor ha sido no poder estar con mis hijos", ambos de 13 años, dice Saiz, para quien "el estar tan ocupada y no tener apenas tiempo ha hecho que la cuarentena haya sido más llevadera". "Han sido jornadas maratonianas muy intensas metida en la habitación, pero muy productivas", continúa con el relato de estos días.

Por el momento, no habla del desplome en la recaudación pública, como consecuencia de la parálisis generalizada. "Estamos monoritorizando la situación día a día, pero lo primero es la emergencia sanitaria", deja claro Saiz, que agradece el soporte técnico que le han brindado los informáticos de la Administración para teletrabajar desde casa.

Tres semanas ha permanecido Manu Ayerdi sin salir de su habitación enganchado al teletrabajo. "Desde la tarde del 13 de marzo ha estado aislado, la primera semana solo, y las dos últimas con mi mujer, que empezó a tener síntomas, mientras la hija mayor de mi mujer se hacía cargo de las tareas domésticas", cuenta el consejero de Desarrollo Económico sin dar muestras de estar afectado por un confinamiento tan largo en un espacio tan reducido y que desde hace un par de días tiene el alto médica.

"Hemos estado trabajando mucho, seguramente más de lo que los médicos hubieran aconsejado, pero he contado con las herramientas para las videoconferencias con mi equipo, con el Gobierno, con el Ministerio, con las organizaciones sindicales, etc", explica el consejero, quien tiene claro que "siempre es mejor una reunión presencial".

No obstante, destaca que "el teletrabajo puede ser muy eficiente" y más en momentos como los actuales, en los que "todos los departamentos del Gobierno tienen gente en cuarentena". El suyo es uno de los más afectados. Por ello, "todos hemos tenido que reinventarnos para ser lo más eficientes dentro de lo posible, ya que lo que hasta ahora era un camino a explorar, hoy se ha convertido en un requerimiento", comenta sobre las reuniones a distancia.

Reconoce que la profundidad de esta pandemia "nos ha pillado a todos de forma totalmente inesperada; nadie tenía esta previsión sobre la mesa y aunque es pronto para cuantificar su impacto, va a ser intenso y no vamos a volver a la normalidad que conocíamos antes", pronostica Ayerdi.

No para de pensar en cómo vamos a salir de esta situación excepcional. "Va a ser una experiencia emocional como sociedad, porque estamos ante un acontecimiento en sí mismo brutal", reflexiona el consejero, que ansía que "la salida a todo esto sea construyendo más Europa, y que seamos capaces de dar una solución global y no un sálvese quien pueda".

También Eduardo Santos ha superado el COVID-19. De hecho el sábado ya dio su primera rueda de prensa tras haber pasado la pertinente cuarentena. "Me hice la prueba porque tuve fiebre, pero solo me duró una semana; luego estuve siete días muy cansando pero he podido trabajar mientras me iba deslizando hacia la normalidad".

Santos no se siente, en absoluto, incómodo con las posibilidades que ofrecen las videoconferencias. "El estar conectado desde casa permite que todo el mundo esté más focalizado en la reunión, que todo el mundo se escuche y no se interrumpa, por lo que con la videoconferencia hemos recuperado capacidad de escucha y concreción en lo que se dice". Por el contrario, "en estas reuniones es más difícil intervenir cuando debes y trasladar un planteamiento que harías en condiciones normales, ya que se pierde interacción y también tiene de negativo que se pierde el trato humano y el pulso de la calle".

Pero puestos a ver la botella media llena, el titular de Justicia resalta que "estamos aprendiendo una forma de trabajar que si no nos hubiera empujado esta crisis, no habríamos dado este paso; en esto consisten las crisis: en que aceleran los cambios".

Precisamente "crisis es lo que nos va a tocar gestionar a este Gobierno; ha dado un vuelvo todo y ahora se trata de proteger a la gente más vulnerable", apunta Santos.

