Chivite considera que Navarra está "razonablemente preparada" para la desescalada

pamplona – La presidenta del Ejecutivo Foral, María Chivite, afirmó ayer domingo que Navarra, que apoya la prórroga del estado de alarma y la salida de los menores a la calle, está "razonablemente" preparada para afrontar la desescalada, una etapa de transición hacia la normalidad tras la crisis del coronavirus. Una idea que ha sustentado en criterios epidemiológicos, en la evolución de la pandemia y en la capacidad sanitaria, aunque reconoció que hay algunos aspectos a mejorar.

Así se lo trasladó ayer domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la teleconferencia que todos los domingos mantiene con los presidentes autonómicos, y así lo explicó en la rueda de prensa posterior.

Chivite mostró en esta reunión su apoyo a la medida planteada de dejar que los menores puedan salir a la calle a partir del próximo 27 de abril. A su vez, considera que "habrá que ir pautando las salidas para hacer ejercicio individualmente al aire libre". Asimismo, incidió en la necesidad de que la desescalada se haga "de la mano de las comunidades autónomas" y teniendo en cuenta la situación de cada una de las autonomías. A este respecto, destacó que para planificar bien esta desescalada es necesario tener en cuenta tres criterios. Por un lado un criterio epidemiológico, con una "disminución sostenida de la propagación de la enfermedad y de los nuevos casos". En este sentido, señaló que en Navarra se da una "tendencia positiva".

Por otro lado, la presidenta del Gobierno de Navarra indicó que habrá que tener en cuenta la "capacidad suficiente" del sistema sanitario, en cuanto a camas de hospitalización, camas de UCI, recursos humanos y disponibilidad de material sanitario básico. Así, destacó que "Navarra ha respondido razonablemente bien, ha sabido readaptarse" y "está muy por debajo de las capacidades teóricas potenciales". Sin embargo, reconoció que "tenemos que terminar de garantizar el material sanitario básico" a medio plazo, para lo que plantea una estrategia de autoproducción de este material.

El tercer criterio pasa, a juicio de Chivite, por la capacidad de vigilancia, seguimiento, control e información de los casos de contagio; "ser capaces de medir cada una de las fases de la desescalada". En este aspecto, resaltó que en las pruebas PCR Navarra está "razonablemente bien" porque "estamos en capacidad de crecer mucho" en este tipo de análisis, a lo que se suma a la orden ministerial de "poner a disposición los recursos privados". Sin embargo, la jefa del Ejecutivo reconoce que "hay que mejorar rápidamente en las capacidades tecnológicas para la identificación, rastreo, seguimiento y control de los casos y contacto". Una tarea para la cual Atención Primaria debe tener un "carácter fundamental y prioritario".

apoyo a un pacto de reconstrucciónPor otro lado, Chivite manifestó que Navarra "apoyará desde la colaboración en ese pacto de país para la reconstrucción social y económica" planteado por el presidente Sánchez.

La presidenta navarra resaltó que "es el momento de afrontar un reto que tenemos toda la sociedad en su conjunto, de enorme magnitud ante una situación inédita en la historia reciente, dando lo mejor de nosotros". Chivite animó a "trabajar en las soluciones con un espíritu colectivo" porque "todas las propuestas van a ser necesarias". "Sólo desde la inteligencia colectiva y anteponiendo el bien común podremos salir mejor", añadió.

En este sentido, trasladó a Sánchez su disposición a "trabajar desde ya mismo" en los ámbitos sanitario, social, económico y europeo. Y avanzó que el Gobierno de Navarra "trabaja ya en el diseño de un plan de reactivación y reconstrucción social y económica" que "va a suponer una oportunidad para el impulso, innovación y renovación de nuestra comunidad". Si bien reconoció que la pandemia "va a tener un fuerte impacto social y económico, que lo tendremos que ir midiendo día a día, y que por la dimensión mundial que tiene nos sitúa en un escenario desconocido al que debemos de reaccionar con todas las herramientas de las que disponemos". Por lo que incidió en la necesidad de "cooperar, ser solidarios y contar con todos los recursos humanos y económicos que sea posible". Advirtiendo que "esto no termina con la finalización del estado de alarma" sino que "convivir con el virus implicará replantear todas las dinámicas anteriores, que tendremos que repensar" y "nos tendremos que reinventar". Un camino que va a ser "largo y profundo", indicó Chivite, que prometió que el Gobierno foral "trabajará para Navarra, para el impulso país, y para lograr una Europa social que se fortalezca con esta crisis y recuerde siempre sus objetivos y sus valores". Por lo que respecta al capítulo educativo, la presidenta del Gobierno de Navarra considera que en medio de esta alerta sanitaria "no se ha podido garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos". Así, subrayó que el acuerdo sobre el curso escolar entre el Ministerio y las comunidades autónomas "tiene que poner el foco en los estudiantes y sus familias, no tanto en el avance de la materia curricular". También debe procurar "el bienestar emocional, físico y educativo del alumnado y sus familias" y del profesorado, al que ayer agradeció "todo el trabajo que están poniendo encima de la mesa", dentro de una "tarea colectiva que requiere de procedimientos compartidos", siempre, afirmó, "desde el respeto a las competencias" de las comunidades autónomas en materia educativa.

