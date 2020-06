Piden el traslado de todos los presos a sus lugares de arraigo

pamplona – La dinámica #SOSPresoakCovid19, integrada por Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritar, ha convocado una concentración para sábado 4 de julio a las 12.30 horas en la Plaza del Castillo en el que llama a exigir que se garantice el derecho de las personas presas a cumplir condena en su lugar de arraigo.

Actualmente, en el Estado español más de 8.000 personas están recluidas en prisiones lejanas a sus domicilios y hay otras 7.600 de las que la dirección de Instituciones Penitenciarias no conoce su lugar de arraigo. En el caso de Navarra, son 184 las personas presas afectadas por este distanciamiento.

Las organizaciones convocantes denuncian que la crisis sanitaria del covid ha visibilizado la vulnerabilidad añadida que sufre la población reclusa y ha evidenciado la conculcación de derechos hacia estas personas y sus familiares. "Es necesario señalar además que esta vulneración ha sido aun mayor para aquellas personas presas que se encuentran cumpliendo condena lejos de su lugar de arraigo", ya que "han visto como no han podido retomar el contacto con sus familias a través de comunicaciones por cristal porque desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se les ha autorizado para desplazarse a otras comunidades autónomas". Además, tampoco han podido salir de permiso si su domicilio no estaba en la misma provincia.