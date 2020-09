Martín Villa responde hoy ante la jueza por 12 crímenes en la Transición

El exministro del Interior R odolfo Martín Villa declara este jueves ante la jueza argentina María Servini, acusado de 12 muertes ocasionadas por disparos de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado que él dirigía cuando estaba al frente del departamento (1976-1979), entre ellas la de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978.

Martín Villa comparecerá por vía telemática desde la Embajada de Argentina en España a las 16.00 horas para responder ante la jueza que investiga supuestos crímenes de la dictadura franquista y en los primeros años de la Transición.

La denominada " querella argentina" atribuye a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por las cinco muertes en un desalojo policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976. También le imputa seis muertes entre 1976 y 1977, durante su mandato al frente de Interior, y otra en Pamplona en el San Fermín de 1978.

Fuentes de su defensa sostienen que en más de seis ocasiones el exministro ha solicitado declarar ante la jueza desde que esta le imputara en octubre de 2014, pero no ha sido posible hasta ahora.

Y destacan que desde que conoció la orden de detención de 2014, Martín Villa no ha querido "protegerse" con la Ley de Amnistía de 1977 ni ampararse en la prescripción de los hechos -ocurridos hace más de 40 años-, ni tampoco en el rechazo del Gobierno a la solicitud de extraditarle ni en la negativa de los jueces españoles a las peticiones de la jueza para interrogarle en España.

Su declaración se produce después de que el martes se hiciera público que el exministro ha aportado a la causa una serie de cartas, a título individual, de exlíderes políticos y sindicales, como muestra de apoyo a su carrera política, entre ellas de los cuatro últimos expresidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.



UGT SE DESMARCA

UGT se ha desmarcado del apoyo que dos de sus exlíderes, Nicolás Redondo y Cándido Méndez, han brindado al ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa. En un comunicado del que ayer se hizo eco el digital Público, la UGT se desmarca de las misivas que el propio Martín Villa ha entregado a la justicia argentina como parte de su estrategia de defensa, que pasa por que altas personalidades de la política española –entre ellas los cuatro expresidentes de la democracia– avalen el papel de Martín Villa como hombre de Estado en una coyuntura complicada.

UGT se desmarca del movimiento de sus exlíderes ya que no comparte la motivación última de las cartas, que es intentar impedir que juzguen al exministro. Al contrario: el sindicato considera que Martín Villa tendrá, si así lo decide la jueza –que en diez días tiene que determinar si pasa de imputado a procesado–, la oportunidad de defenderse en un proceso con garantías, algo de lo que no disfrutaron muchas víctimas del franquismo, "también de UGT", subrayan. Por eso, han agradecido a la justicia argentina su propósito de aclarar lo sucedido. No fue el único sindicato: LAB aseguró ayer que seguirán luchando "porque fascistas como Martín Villa paguen por lo que hicieron", y desde Podemos e Izquierda Unida criticaron las cartas que los expresidentes han escrito para intentar defender la honorabilidad del ministro del tardofranquismo.

Incluso desde el Parlamento Europeo, varios eurodiputados llevaron a cabo una batería de preguntas para aclarar si, como así ha trascendido en los últimos días, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sería uno de los firmantes de cartas de apoyo que Martín Villa habría utilizado a su favor. Son eurodiputados de PNV, EH Bildu, JxCat, ERC, Catalunya en Comú, IU y Podemos, que remitieron un escrito a la Comisión Europea en el que preguntan si este organismo aprueba el apoyo de Borrell al "exministro franquista, y cuestionan si cree que dicho respaldo "va en contra de lo aprobado por el Parlamento y una de las líneas estratégicas de la Comisión", en alusión a la resolución aprobada por la Cámara europea el 25 de octubre de 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa y al programa Europa con los ciudadanos 2014-2020, que incluye la acción específica Memoria histórica activa de Europa. La Comisión Europea replicó que es "absolutamente falso" que Borell haya firmado esa misiva.

Negativa de Maya. EH Bildu ha decidido presentar un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra ante la "negativa" de Navarra Suma a "cumplir con el mandato del pleno, fechado el 12 de diciembre de 2019, para dar continuidad a la querella municipal contra los crímenes del Franquismo trasladándola al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas". En concreto, Bildu pone en conocimiento del TAN "el retraso injustificado de más de 8 meses en la tramitación del mandato del pleno, la negativa del equipo de gobierno a responder a los requerimientos de la oposición y la dilación injustificada en la entrega de un informe de análisis jurídico del procedimiento reclamado".

APOYO DE GEROA BAI A SERVINI

Geroa Bai "apoya y se congratula" por el trabajo que desde el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 1 de Buenos Aires está llevando a cabo desde hace años la jueza María Servini, en el marco de la llamada "Querella Argentina" contra destacados miembros del franquismo, por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista.Ante la declaración hoy jueves –por videoconferencia y en el consulado argentino- de Rodolfo Martín Villa, destacado exministro franquista, la coalición ha recordado a través d eun comunicado la no prescripción de estos delitos, según la legislación internacional y en aplicación del principio de justicia universal.Por ello, Geroa Bai exige a la Administración del Estado que no ponga obstáculos en el camino hacia la verdad y la justicia, desclasificando todos los documentos existentes en la propia Administración relacionados con las graves vulneraciones de los derechos humanos que la jueza Servini pretende llevar a juicio. Entre ellos, el asesinato de Germán Rodriguez en Sanfermines de 1978.A las dificultades que a la querella argentina se han puesto en España, ahora se suma el extemporáneo escrito dirigido a la jueza de cuatro ex-presidentes del Gobierno y ex-secretarios de CCOO y UGT apoyando a Martín Villa. Geroa Bai lamenta esta intromisión en la labor de la Justicia y esta muestra explícita de apoyo a uno de los acusados, realizada además en vísperas de su comparecencia, y se solidariza con el dolor que actuaciones como estas pueden producir en las víctimas de los hechos denunciados.Geroa Bai reconoce y agradece su labor a las organizaciones memorialísticas, defensoras de los DDHH y personas particulares que a lo largo de los años han seguido impulsando la "querella argentina", en su empeño por luchar contra la impunidad impuesta durante décadas. La coalición defiende que sin memoria ni justicia no hay reparación para las víctimas.El parlamentario de Geroa Bai, Jabi Arakama subraya "la importancia de que los acusados de estos graves delitos se sienten en el banquillo para testificar en el marco de las graves acusaciones que pesan sobre ellos".En este sentido, recuerda el caso del torturador Antonio González Pacheco ("Billy el Niño"), que "pese a las numerosas acusaciones de torturas y malos tratos que pesaban sobre él, falleció recientemente sin haber podido ser juzgado ni desposeído de ninguno de los honores y condecoraciones que recibió en vida".