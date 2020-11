Compañeros de gobierno afean a Pablo Iglesias que marque perfil propio

Pamplona – Dentro de los partidos políticos hay una figura que con el paso del tiempo ha adquirido su propio estatus. Se trata del verso libre, aquel militante que defiende su propia opinión aunque en ocasiones entre en conflicto con la dirección. Lo que ya no es habitual es que dentro de un gobierno, aunque sea de coalición, funcione el verso libre. Sin embargo es en lo que parece haberse convertido el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, hasta el punto de que, con más o menos matices, otros miembros del gabinete –Margarita Robles (Defensa), Nadia Calviño (Asuntos Económicos), Juan Carlos Campo (Justicia) o Reyes Maroto (Industria)– han enmendado la plana a su compañero en el Consejo de Ministros.

En los últimos días han surgido cuestiones en las que tanto Podemos como el propio Iglesias han marcado un perfil propio. Por un lado, la enmienda a los Presupuestos referida a los desahucios presentada de forma conjunta con EH Bildu y ERC. Por otro, la posición mantenida con respecto al conflicto del Sáhara. Tampoco hay que olvidar el reciente viaje de Iglesias junto a Felipe VI a la toma de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, donde el vicepresidente aprovechó para mantener un encuentro particular con los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador y Perú.

A estas cuestiones se refirió ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que mandó un recado a Iglesias. "Formar parte de un Gobierno exige también unas responsabilidades. Cualquier miembro del Gobierno puede tener sus opiniones personales, pero el Gobierno es un órgano colegiado y tiene que estar a las decisiones que se tomen", aseguró.

Con respecto a la situación de Marruecos y el Sáhara Occidental, Robles subrayó que la política exterior de un Gobierno la marcan su presidente y la ministra de Asuntos Exteriores. "Eso tiene que quedar muy claro. Cualquier otro miembro del Gobierno que tenga otra posición será a título particular, pero la postura la marcan el presidente y la ministra de Asuntos Exteriores", avisó.

sin vetos a las cuentas La ministra de Defensa consideró "lógico" que Podemos quisiera formar parte del Ejecutivo, pero insistió en que una vez que se pertenece a un Gobierno de coalición deben asumirse unas responsabilidades. "Aunque tengamos opiniones contrarias, cuando hay una posición que se ha debatido en el seno de un Gobierno que hay que defenderla", emplazó, incluyendo también en este planteamiento el proyecto de Presupuestos, al que Unidas Podemos presentó su enmienda junto a ERC y EH Bildu. Además, Robles discrepó del veto de Iglesias a Ciudadanos en el apoyo a las Cuentas públicas.

Mientras el vicepresidente ha asegurado por activa y por pasiva que no puede compartir un proyecto presupuestario con la formación naranja, en opinión de Robles los Presupuestos para 2021 deberían salir adelante con el apoyo de los 350 diputados del Congreso porque deben marcar el camino de la "recuperación de España". Por ello, rechazó exclusiones a fuerzas políticas o "vetos cruzados entre partidos". "No me gusta que ninguna fuerza política trate de hacer política partidista de unos Presupuestos que son de todos los españoles. El Gobierno es Gobierno no solo de las personas que lo han votado sino de todos los españoles. A veces a lo mejor algunos miembros del Gobierno se olvidan de que tenemos que gobernar para todos los españoles y no solo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos", afirmó.

Además de las críticas de Robles, los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto mostraron su incomodidad con los métodos y el protagonismo de su socio de Gobierno. El titular de Justicia reconocía que a él, en la línea de la ministra Nadia Calviño, también le gustaría que "fuese el PP quien apoyase" los Presupuestos. Además, señaló que le provoca "cierta inquietud" el hecho de que Unidas Podemos enmiende sus propias Cuentas. En esta línea, la responsable de Industria, Comercio y Turismo cuestionó el "protagonismo" que los de Iglesias han querido dar a EH Bildu en las negociaciones de los Presupuestos.

De puñetazos y sapos A la situación que se vive en el seno del Gobierno de coalición se han referido en las últimas horas políticos tan distanciados en lo ideológico como Andoni Ortuzar o Juan Carlos Monedero.

Para el presidente del PNV es "sorprendente" la actitud de Podemos al enmendar los Presupuestos del Ejecutivo del que forma parte, por lo que señaló que, si él fuera el presidente del Gobierno, "pegaría un puñetazo" en la mesa del Consejo de Ministros y daría un "aviso a navegantes".

Por su parte, Juan Carlos Monedero, considerado ideólogo de Podemos, señaló el pasado miércoles en una entrevista en TVE que Podemos como partido mantiene sus postulados en cuestiones como la defensa de la república en contraposición a la monarquía, el Sáhara o los desahucios. Sin embargo, aseguró que estar en el Gobierno "implica tragarse algunos sapos", aunque no dudó en asegurar que "la cuestión es cuántos sapos hay que llegar a tragar y si merece la pena".

Además, Monedero manifestó que le sorprende que ahora muchos se quejan del protagonismo de Pablo Iglesias dentro del Ejecutivo español, "cuando hace poco decían que no pintaba nada".

No irá al Parlament. Pablo Iglesias ha comunicado al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no comparecerá este próximo lunes, día 23, a la comisión de la Cámara catalana que investiga la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, y se ha acogido a un dictamen del Consejo de Estado, al igual que ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa.