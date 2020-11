Juan Luis Beltrán (Consejo de Transparencia): "Sin transparencia no hay democracia"

En apenas dos años, el Consejo de Transparencia de Navarra se está consolidando como una referencia en el acceso a la información pública de las administraciones forales.

Cuenta de ello ha dado esta mañana en el Parlamento el presidente del organismo, el jurista y profesor Juan Luis Beltrán, que ha presentado la memoria de actividades del Consejo durante 2019. Un año a partir del que se está consolidando una tendencia al alza en la atención de reclamaciones.

Beltrán ha respondido a las preguntas de este periódico, que podrán leerse en la versión en papel. También ha terciado en una de las polémicas latentes de Navarra con respecto a la transparencia: por qué el Gobierno tiene la obligación de presentar sus declaraciones de bienes y el Parlamento no lo hace.

"Las leyes de transparencia están pensadas para controlar al Ejecutivo, no al Legislativo", aclara Beltrán, que sin embargo puntualiza dos cuestiones. La primera, que al margen de quedar fuera, el Parlamento ya trabaja en una reforma reglamentaria para incorporar un capítulo específico sobre transparencia en la Cámara. Y, la segunda, que el deber de transparencia ya es una "servidumbre" irrenunciable en los políticos.

"Quizá la publicación de las declaraciones de los parlamentarios podrían haberse hecho antes", subraya Beltrán, que señala que ya se acometió el debate pero no hubo consenso. "Pero se está trabajando, y este es un debate que ya está aclarado: si eres cargo público, tienes el deber de transparencia sobre tu privacidad, algo que no ocurre en otro caso. Y si no lo asumes, no seas cargo público, porque sin transparencia no hay democracia", zanja.