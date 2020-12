Interior prepara unidades didácticas sobre terrorismo para las escuelas

Madrid – El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer las nuevas unidades didácticas sobre la Memoria y Prevención del Terrorismo porque ofrece el material para enseñar en los colegios "que ETA fue derrotada y que no hay que instrumentalizar a las víctimas, además de alertar de la violencia terrorista, tanto de la propia ejercida en el pasado por ETA como la de los extremismos de derecha e izquierda o el yihadismo".

En respuesta en la sesión de control del Senado a una pregunta del PSOE, Grande-Marlaska puso en valor la utilidad de este material escolar impulsado por iniciativa de los ministerios del Interior y Educación, recordando que cuenta con la colaboración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Grande-Marlaska subrayó la importancia para "dotar al alumnado de material didáctico" que explique, por ejemplo, que "ETA fue derrotada por el Estado de derecho" o que es necesario "respetar a las víctimas y no instrumentalizarlas".

Réplica de Ciudadanos Marlaska intervino en el Senado en respuesta al senador del PSN por Navarra, Toni Magdaleno, que valoró "muy positivamente" el proyecto educativo y defendió que "estas unidades didácticas van a servir para explicar a los alumnos y alumnas qué es el terrorismo, cuáles son las consecuencias sociales, políticas y personales de los atentados, secuestros o asesinatos y contribuir a su deslegitimación ética". Magdaleno defendió que la política antiterrorista "nunca puede ser utilizada como arma política para hacer oposición". En ese sentido destacó que el fin de ETA fue "una victoria política y moral, que son las que más perduran en el tiempo" y consideró que "el hecho de que la izquierda abertzale esté en el Senado como una formación política es un claro ejemplo de esa victoria".

Las críticas a la oposición no gustaron a la senadora de Ciudadanos, Ruth Goñi, que se preguntó quién es Magdaleno para decir que Ciudadanos "no estaba allí" cuando la sociedad derrotó a ETA. "¿Quién es el senador Magdaleno para otorgar el derecho de hablar o no hablar de terrorismo? ¿Acaso él concede un pedigrí especial para hablar de terrorismo?", replicó Goñi, que dijo que ella "sí existía cuando ETA mataba" y que podía contar toda su experiencia, "que es amplia y dura, relacionada con los asesinatos de ETA".

"Hay que explicar a los alumnos que ETA fue derrotada por el Estado de derecho" Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior