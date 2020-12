Pascal tiende la mano a una alianza con el PDeCAT en la cita del 14-F

pamplona – La líder y candidata del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) a las elecciones catalanas, Marta Pascal, se ha abierto a trabajar para articular una alianza de cara a los comicios previstos el 14 de febrero con el PDeCAT, encabezado por la exconsellera Àngels Chacón, porque "el catalanismo debe coger fuerza".

En una entrevista concedida ayer de Catalunya Ràdio, Pascal manifestó su voluntad de poner las siglas del PNC, "que solas ya dicen muchas cosas", al servicio de la política y la ciudadanía, y que no sea solo una prioridad electoral, sino una forma de vertebrar una fuerza política que sea un proyecto de país. "Después del 14 viene el 15, y después del 15 nosotros seguiremos sumando. Yo estoy convencida de que el catalanismo político tendrá un gran espacio en el próximo Parlament", añadió.

A su juicio, la actual Cámara catalana "no refleja el ánimo de la ciudadanía con estos dos bloques constantes, esta tensión y fricción", por lo que apostó por abrir una nueva etapa política.

Preguntada por si ya ha iniciado conversaciones con el PDeCAT, Pascal señaló que aunque hace tiempo que no hablan "evidentemente habrán" y no solo con este partido, sino también con otras formaciones políticas a nivel territorial que tengan vocación de transformar desde el territorio. "En política las personas son muy importantes y creo que si muchos sabemos poner este punto de sentido común, de sentido de país, de seny, todo será sencillo. No me interesa si una fórmula u otra, todo se puede resolver. Planteo una opción electoral fuerte con capacidad de construir, de transformar desde el catalanismo", zanjó.

A la cita electoral del 14 de febrero se refirió también ayer consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, quien en una entrevista concedida a Ser Cataluña descartó aplazar los comicios por la situación epidemiológica: "Estamos concentrados en preparar las elecciones, en preparar los protocolos para que se puedan celebrar con todas las garantías higiénicas y democráticas".

Preguntada por si JxCat es partidaria de que se retrasasen los comicios, Budó lo negó y defendió que la propuesta liderada por la candidata de JxCat, Laura Borràs, es la ganadora.

Consell de ERC En este sentido, ERC celebrará hoy un Consell Nacional que ratificará las listas electorales, con lo que quedará cerrada la candidatura de los republicanos, que aspiran a ganar los comicios y alcanzar la Presidencia de la Generalitat.

Por el momento ya se sabe que el candidato a la Presidencia será el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que estará acompañado por Laura Vilagrà como número 2 por Barcelona y por el presidente del Parlament, Roger Torrent, como 3.

La candidata por Tarragona será la diputada Raquel Sans; por Lleida la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, y por Girona, la consellera Teresa Jordà, que estará acompañada por el presidente del grupo parlamentario, Sergi Sabrià.