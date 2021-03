Un libro coral repasa el funcionamiento y la importancia de las Cortes de Navarra

Fueron unas jornadas con mucho público. Hace año y medio, el mundo pre pandemia. Organizadas junto al Instituto I-Comunitas de la UPNA con motivo del 40 aniversario del Legislativo Foral en el marco del Día de Navarra de 2019. El Parlamento celebró este simposio sobre las Cortes de Navarra desde el siglo XVI hasta el XVIII. Participaron 15 expertos en una experiencia que ahora ha dado lugar a la publicación de este ensayo, que compila las ponencias de aquel día.



Quince meses después, el aspecto de la sala multiusos de la cámara Foral era muy distinto, con unas pocas sillas entre la conveniente distancia de seguridad para asistir a la presentación del libro. Un acto en el que intervino el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y Roldán Jimeno, historiador y profesor de Historia del Derecho de la UPNA, uno de los docentes que intervinieron entonces y que posteriormente se ha encargado de editar este ensayo con Tirant Humanidades y con el apoyo del Parlamento. Son quince estudios de los especialistas intervinientes que ahondan en las Cortes de Navarra y en el derecho emanado de ellas, en los siglos "más relevantes de su vigencia", entre la conquista del reino, en 1512, y la celebración de la última asamblea, entre 1828 y 1829.



En conjunto se analizan las características, funcionamiento y estructura de las Cortes del reino meridional y del reino de Ultrapuertos, atendiendo además, con perspectiva comparada las Juntas Generales de los territorios forales vecinos y "otras instituciones análogas hispánicas". Se dedica especial atención al juramento recíproco entre el rey el reino, a los sistemas de votación de la asamblea y al modus operandi existente entre las distintas Cortes. También se observa "el derecho emanado de los tres Estados" a través de la legislación real exterior recibida en Navarra por las propias Cortes, el derecho municipal surgido de estos tres Estados, o diversas cuestiones relacionadas con el Derecho canónico.





Obra colectiva



Tema vertebral

El volumen consta de una presentación de Unai Hualde, una introducción de Roldán Jimeno, y otra de. En capítulo distinto el propio Jimeno se acerca al juramento recíproco en los dos reinos navarros.revisa los sistemas de decisión colectiva en la Navarra de la Edad Moderna,repasa los antecedentes de la Diputación,las adaptaciones de las Cortes,estudian las Cortes del reino navarro de Ultrapuertos, ycompara las Cortes de Navarra con las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. La segunda parte versa sobre el Derecho emanado de dichas Cortes, con los especialistas. La tercera parte del libro se detiene en la defensa de la legislación de las Cortes en la crisis del siglo XVIII, y reúne las aportaciones de otros tres expertos:

Para Roldán Jimeno, "simplificando al máximo hubo dos grandes sistemas políticos en el mundo occidental. Los pactistas, de los que afortunadamente Navarra formaba parte embrionaria, desde la misma gestación de las Cortes. El capítulo uno del Fuero General de Navarra es de una cronología tempranísima dentro de Europa. Y luego hubo otros sistemas que abocaron a estados absolutistas. Obviamente donde germinan las democracias son en los sistemas de base pactista, a no ser las democracias surgidas por revoluciones, como pasó en Francia. En eso en Navarra podemos estar muy orgullosos de nuestros antepasados y de nuestras Cortes en concreto, porque fue un sistema donde no imperaba la voluntad única de un soberano absoluto, sino que existe un contrato entre el reino y el rey. No es una división de poderes como la entendemos en la era contemporánea, pero es una de las particularidades de Navarra. No es casual que este juramento recíproco haya sido prácticamente el único aspecto que interesó a la historiografía alemana sobre la historia de Navarra del siglo XIX y principios del XX. Son dos los grandes temas de la historia de Navarra que fuera de aquí han llamado la atención desde la Edad Moderna hasta la actualidad, uno es este, y el otro la conquista. No tendría perdón que nosotros mismos no le otorguemos la importancia que históricamente se le ha dado y tiene este tema. Es un ejercicio al que estamos obligados, al menos los que nos dedicamos al ámbito académico, y creo que también desde el propio Parlamento, incentivando proyectos como los que se han ido impulsando desde esta casa a lo largo de las últimas décadas". En esa línea, el presidente del Parlamento, Unai Hualde ha hablado de una "obligación de divulgar lo que somos, lo que hacemos y lo que hemos sido", de cara a "conocer la historia y la evolución de nuestras instituciones, y por ende, para comprender lo que hoy es nuestro Parlamento".