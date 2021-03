El Gobierno de Navarra pone en marcha el Instituto Navarro de Finanzas

pamplona – El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha el procedimiento para crear el Instituto Navarro de Finanzas. La idea es crear una entidad pública que ayude a financiar proyectos empresariales y apoyar los sectores estratégicos que considere el Ejecutivo foral, en la línea de otros instrumentos similares –como el Instituto Vasco de Finanzas, en la CAV– que sirven sobre todo para contribuir a la consolidación de empresas en Navarra. Está todo por hacer, pero la aspiración del Gobierno es tenerlo a pleno rendimiento a lo largo del primer semestre de 2022.

Lo anunció este miércoles la consejera de Hacienda, Elma Saiz, que apenas dijo que el Gobierno se ha puesto manos a la obra en el estudio del proyecto. No se sabe, o al menos la consejera no lo detalló, nada más: ni qué forma jurídica tendrá –si tendrá licencia para operar en banca, si será una fundación...–; ni con qué Presupuesto se pondrá en marcha; ni qué tipo de servicios proporcionará. Saiz respondió a todas las preguntas con la misma consigna: que el Gobierno está poniendo "en marcha" el organismo y que todo está por hacer. Por tanto, no dio más información más allá de lanzar el anuncio.

Ni siquiera quiso hacer valoraciones en torno al espíritu con el que nace el proyecto, del que se ha venido hablando desde que desapareció Caja Navarra por si un instrumento similar pudiera llenar el hueco dejado por la entidad. En su día se habló de una banca pública, de una entidad de crédito, de reforzar Sodena o de recuperar las acciones en la Caixa. Pero Saiz no concretó nada. Solo que la puesta en marcha del proyecto responde a uno de los compromisos con EH Bildu para los Presupuestos, tanto los de 2020 como los de 2021.

el caso de la cav Lo que sí dijo es que el proyecto está en línea con lo que marca Europa y que el instituto aspira a "liderar la recuperación y desarrollo, participando de la vida empresarial de la Comunidad Foral a través de distintos recursos financieros; un vehículo que, actuando como instrumento de política financiera y de crédito público, pueda fomentar los sectores estratégicos que el Gobierno de Navarra pretenda impulsar en cada momento, en beneficio de la sociedad". Algo "de vital importancia para la economía navarra".

Ahora, el Gobierno en lo que está trabajando es en definir el marco jurídico. Es decir, estudiando cómo va a ser el instituto. El horizonte lo fijó Saiz: tiene que estar a pleno rendimiento durante el primer semestre del año que viene. Un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta que la experiencia de la CAV evidencia que se trata de proyectos potentes: el Instituto Vasco de Finanzas tenía, en 2019, 203 millones de capital social, 473 en activos, 195 en patrimonio y la cifra de negocio era de 5,5 millones. Es decir, que es un organismo que precisa de una fuerte inversión.

Inversión que no ve Navarra Suma, que este miércoles lanzó una nota en la que criticaba el proyecto como inservible habida cuenta de que ya existe Sodena. Además, los de Esparza afeaban al Gobierno que la política financiera la marque EH Bildu.

La consejera de Hacienda tan solo anunció la puesta en marcha del Instituto Navarro de Finanzas, que está en un estado muy embrionario y cuya forma jurídica está ahora mismo en estudio.

