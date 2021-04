PSN acusa a Navarra Suma de "obstaculizar" la llegada de los Next Generation

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha considerado que Navarra Suma "obstaculiza" la llegada de los fondos Next Generation a la Comunidad Foral tras anunciar su voto en contra del decreto de agilización de su tramitación.

Alzórriz ha apuntado, en declaraciones previas al pleno parlamentario, que la postura negativa de Navarra Suma es "negacionista y no beneficia al futuro de Navarra ni a su ciudadanía ni pequeñas y medianas empresas".

"A nadie beneficia el negacionismo y el 'no por el no'" a un decreto que, ha considerado "lo que hace es agilizar la llegada de los fondos Next Generation. Ha señalado que "no puede ser" que se dé "una imagen de Navarra incierta e irreal" al señalar que el Gobierno "pretende saltarse la intervención".

En este sentido, ha sostenido que "no es cierto" y que "no es tolerable mentir" y ha añadido que el Gobierno actual es "un gobierno dialogante, que ha asumido posturas de todos los grupos, también de Navarra Suma".

Ha apuntado que Navarra Suma "trata de destruir y de no dar un futuro" a la comunidad y por contra, ha defendido que "PSN ha sido capaz de empatizar con las necesidades de la ciudadanía navarra donde se ha necesitado" y ha citado el apoyo de PSN a los presupuestos de ayuntamientos como Pamplona, Barañáin o Burlada.

"Si Javier Esparza está de salida de la política Navarra, otros buscamos el futuro de nuestra tierra para que los jóvenes y la ciudadanía tenga prosperidad en el futuro en nuestra tierra", ha finalizado.La parlamentaria de Navarra Sumaha explicado que la negativa de su formación al texto del decreto de gestión de los fondos Next Generation que ha elaborado el Gobierno Foral se basa en que "" ente quienes quieran concurrir.Ha señalado que, a pesar de lo que defiende PSN, "la modificación permite una intervención limitada previa que lo que mira es si hay presupuesto y quién es el órgano competente", ha añadido. "Esto no es pasar por la intervención", ha apuntado Álvarez en declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Navarra.Las modificaciones legislativas van "mucho más allá" de lo que es la gestión de los fondos, ya que se modifican leyes como la Ley del Plan de Inversiones Locales y la Ley de Hacienda Pública para "eliminar controles por parte del Parlamento" y permitirá "eliminar el techo de gasto" sin pasar por la Cámara, ha abundado.Su partido, según ha señalado, había trasladado una serie de medidas que consideraban "fundamentales" y que como "partido muy mayoritario en esta tierra", su participación debía estar presente en la gestión de estos fondos.En este sentido, ha apuntado que Navarra Suma había trasladado una serie de peticiones en reuniones mantenidas entre Javier Esparza, María Jesús Valdemoro y la misma Marta Álvarez con la presidenta María Chivite.En ellas expusieron las condiciones, pero el Gobierno "lejos de aceptarlas, ninguna de las cosas sustanciales aparece en este Decreto Ley y por ello no podemos aceptarlo", ha considerado.Por último, ha señalado que el periodo en que se van a recibir los fondos es de 10 años, por lo que excede al tiempo de legislatura "en que Chivite será presidenta" y por ello consideraban que debían añadir criterios de la coalición.