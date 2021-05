Esteban: "El resultado en Madrid no va a afectar a la gobernabilidad del Estado"

El día después de las elecciones madrileñas, el portavoz del PNV en el Congreso recomienda al PSOE dejar a un lado los tacticismos y ponerse a gobernar "centrándose en cuestiones prácticas que no permiten dilación".

En una entrevista en Onda Vasca-Grupo Noticias, Aitor Esteban ha dicho no creer que la victoria del PP en la Comunidad de Madrid se pueda leer en clave estatal o que vaya a afectar a la gobernabilidad. Muy al contrario, señala que la victoria de los populares puede alargar la legislatura ya que previsiblemente PSOE y Podemos intentarán que dure. "Al final, puede que se celebren antes otras elecciones en Madrid que los comicios generales".

Añade que la situación política tan cambiante no permite hacer predicciones y recuerda que hace dos meses se daba a Pablo Casado por acabado tras su fracaso en las elecciones catalanas. El portavoz del PNV no cree que el PP tenga capacidad para ser alternativa de gobierno "a no ser que pretenda hacerlo al estilo Ayuso y escorándose hacia el populismo y hacia Vox".

Sobre el abandono de Pablo Iglesias de la política, Esteban recuerda que el líder de Podemos dejó la vicepresidencia para salvar a su partido ya que las encuestas decían no iba a superar la barrera del 5% necesario para obtener representación. "Ha salvado a su partido, pero ha ayudado a la derecha a obtener mejores resultados", apunta.

Al jeltzale no le ha sorprendido la debacle de Ciudadanos. Dice que siempre ha sido un partido sin programa, recuerda que siempre se han opuesto al concierto económico vasco, y cree que ahora "vamos a asistir a una desbandada de sus miembros para ver dónde se sitúan". Esteban se pregunta "dónde ha quedado la nueva política y vaticina que podemos estar al final de un ciclo".

FINAL DEL ESTADO DE ALARMA

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso no cree que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros sea la mejor forma de afrontar los próximos meses en pandemia. Califica la decisión de no prorrogar el estado de alarma de precipitada y la vincula con la presión de los turoperadores aurgenci apor salvar la temporada turística.

Además, Esteban afirma que el Gobierno español está trasladando sus responsabilidades a otro poder. "Lo que pretende el ejecutivo es que el Supremo legisle. ¿Acaso quiere que el Supremo nos diga a partir de qué número de contagios hay que tomar unas medidas u otras? Está desviando a otros poderes lo que debería estar en manos de las comunidades autónomas. Hoy por hoy la única vía es el estado de alarma", concluye.