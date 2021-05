Junts dice a ERC que si no hay coalición no facilitará la investidura de Aragonès

Junts ha trasladado este martes por la tarde a ERC que no cederán sus votos para investir al vicepresidente de la Generalitat en funciones y el candidato republicano a la Presidencia, Pere Aragonès, si pretende liderar un Govern en solitario.

Lo han explicado fuentes de ERC tras la reunión que ambos partidos han mantenido en el Parlament de manera telemática, en el primer encuentro formal que han celebrado después de que los republicanos rompieran las negociaciones para hacer un Govern en coalición y limitaran las conversaciones con Junts a lograr sus votos para la investidura de Aragonès para gobernar en solitario.

En la reunión, los republicanos han insistido en que la única opción posible para evitar elecciones es investir a Aragonès para hacer un Govern en solitario y a partir de ahí continuar negociando sin la presión de la repetición de los comicios, mientras que Junts ha defendido en un comunicado que "la mejor manera de evitar las elecciones es recuperar las negociaciones" para hacer un gobierno de coalición.

ERC defiende que la única opción posible para evitar elecciones es investir a Aragonès para hacer un Govern en solitario y a partir de ahí continuar negociando sin la presión de la repetición de los comicios, abriendo la puerta a una posible entrada de Junts al Ejecutivo a lo largo de la legislatura.

Los republicanos sostienen que Junts se comprometió tanto públicamente como en una reunión de negociaciones el 7 de abril a dar los votos necesarios para garantizar la investidura de Aragonès si ERC tenía atados los votos favorables de la CUP y los comuns, por lo que critican que ahora se hayan echado atrás de esta opción que planteó por primera vez Sànchez: "¿Dónde queda la palabra dada?".

Las fuentes de ERC ya citadas han afirmado que seguirán insistiendo en los próximos días para que Junts recapacite y dé sus votos para evitar la repetición de elecciones: "No damos la opción por perdida", y han recalcado que ya no es posible reabrir la negociación sobre un Govern de coalición porque sospechan que Junts volvería a poner el escollo del Consell per la República (CxRep) sobre la mesa y la negociación continuaría bloqueada.

Para estas fuentes, la decisión de Junts de no dar los cuatro votos que necesita Aragonès para ser investido quiere decir que en estos momentos los de Carles Puigdemont optan por la repetición electoral: "Entiendo que están decidiendo ir a elecciones", pero esperan que rectifiquen en los próximos días y han asegurado que seguirán buscando los apoyos necesarios hasta el 26 de mayo, cuando finaliza el plazo máximo para la investidura.



Retomar la coalición

En un comunicado, Junts ha defendido que "la mejor manera de evitar las elecciones es recuperar las negociaciones para hacer un acuerdo de legislatura" y un Govern de coalición entre ambas formaciones, algo que los republicanos ya rechazan.

Así, ha explicado que en la reunión Junts ha "trasladado a los republicanos la urgencia de retomar las conversaciones para formar un Govern de coalición con el objetivo de implementar el mandato electoral que se desprende del 52% de los votos independentistas".



Aragonès necesita 4 votos de Junts

Una vez descartada la posibilidad de un acuerdo con Junts para un Ejecutivo de coalición, ERC busca los 54 votos necesarios para investir a Aragonès: si se asegura los nueve votos de la CUP --tienen un acuerdo cerrado-- y los ocho de los comuns --están avanzando en las negociaciones para obtener sus apoyos--, necesitará cuatro votos favorables de Junts y que el resto de diputados de esta formación se abstengan, como puso sobre la mesa Sànchez, para sumarlos a los 33 de los republicanos y tener así más votos a favor que en contra en la segunda vuelta de un pleno de investidura.

Sin embargo, si Junts mantiene que no cederá estos cuatro votos, como ha comunicado este martes a ERC, y no se desbloquea esta situación antes del 26 de mayo, Catalunya se verá abocada a una repetición electoral.