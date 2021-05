Una asociación de estudiantes de la UPNA denuncia la "imposición" de asistencia en la charla de Calviño en Pamplona

La asociación de alumnos Estudiantes en Movimiento Navarra-Ikasleok Martxan, la antigua Eraldatu, ha denunciado que desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UPNA se animara "encarecidamente" a los alumnos a asistir a la charla de Calviño bajo la promesa de que la presencia y la participación activa en el acto sería "tenida en cuenta a efectos académicos", por ejemplo, para "establecer el orden de elección de prácticas curriculares".

En un comunicado, Estudiantes en Movimiento denuncia el mensaje como una "imposición" y detalla que el pasado 11 de mayo la decana de la facultad, Sandra Cavero, envió un correo a los alumnos en el que animaba "encarecidamente" a asistir a la charla, de la que quedaría constancia en un registro.

Además, la participación activa en el acto –con preguntas a la ministra– "será tenida en cuenta a efectos académicos, por ejemplo, para establecer el orden de elección de prácticas curriculares", asegura la decana en el correo, hecho público por la asociación estudiantil.

En la misma nota, la Estudiantes en Movimiento considera que mensajes como el de la decana "evidencia todo el entramado que hay detrás de las prácticas", mal remuneradas y escasas, algo que lleva a los alumnos a tener que cursar más créditos para compensar la falta de experiencias en empresa. "No se puede obligar al alumnado a acudir a sesiones bajo amenaza de que la no asistencia y no participación puede repercutir negativamente a efectos académicos, y más aún cuando el día de la sesión coincide con el primer día de periodo de exámenes".

Contactada por este periódico, Leyre Pueyo, estudiante de Derecho y miembro de la asociación, asegura que la charla no entra en el plan de estudios y no forma parte de ninguna asignatura. Según su versión, tampoco se les ha notificado cuánto ponderará la participación en el acto, ni de qué manera afectará a la elección de prácticas ni qué peso tendrá en el expediente de cada alumno. La asociación denuncia la arbitrariedad de la situación y lamenta no haber tenido respuesta cuando han pedido explicaciones.