Junqueras reta a Sánchez a presentar una oferta generosa para Catalunya

pamplona – Aún y a falta de poner fecha concreta a una reunión bilateral entre el Gobierno del Estado y el Govern de Catalunya que permita arrancar con la mesa de diálogo, encuentro que no se dará hasta septiembre, ERC ya lanza algunos avisos en dirección al presidente Pedro Sánchez. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, recomendó ayer a Sánchez que ofrezca una "propuesta generosa" para Catalunya, "porque si no, es muy difícil que convenza a la sociedad catalana". En una entrevista en la agencia Efe, ofrecida antes de que Junqueras participara ayer en el Día de la Patria Gallega organizado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el dirigente de ERC certificó que las formaciones soberanistas no han "tenido la suerte de escuchar nunca una propuesta del Gobierno español sobre el futuro de Catalunya, tal vez porque no tienen ninguna propuesta que hacer", lamentó.

"El Estado español nunca pone propuestas sobre la mesa, nunca propone nada. Tienes que tener muchas dudas sobre lo que defiendes y sobre ti mismo para no atreverte a explicarlo nunca", señaló el presidente de ERC. Es más, Junqueras avanzó que "el día que el Gobierno español haga una propuesta, lo celebraremos, aunque solo sea porque romperá una rutina de hace muchas décadas". "Yo recomendaría al Gobierno español que esta propuesta que dice que algún día hará pero que nunca se atreve a hacer, cuando la haga, sea generosa, porque si no, es muy difícil que convenza a la sociedad catalana", citó, avisando del peligro que generaría en Catalunya una propuesta de escaso calado para zanjar el problema político. De la desafección que generaría, en suma.

Junqueras volvió a abonarse a la posibilidad de organizar un referéndum pactado, de votar democráticamente, como solución para el conflicto abierto entre el Gobierno español y la Generalitat catalana. "No hay ninguna propuesta tan generosa como el hecho de decirle a la sociedad catalana que es ella quien debe decidir sobre su futuro" a través de un "referéndum de autodeterminación", manifestó. Junqueras tampoco se olvidó de la reclamación de la amnistía. "Nuestra propuesta es amnistía y autodeterminación. Si alguien tiene otra propuesta, ya la pondrá sobre la mesa, si es que cree que la sociedad catalana se lo merece", resumió. Más que una reivindicación, los conceptos de amnistía y autodeterminación son "casi una profecía", apuntó.

Acerca de la mesa de diálogo sobre Catalunya que debería de reactivarse en septiembre, el dirigente de ERC no quiso desvelar si participará o no. Tan solo afirmó que siempre está "a disposición" para ayudar, sea cual sea el papel que pueda tener en esas conversaciones. Es más, aseveró que será una decisión que se tomará de manera colegiada en el seno de la formación republicana. "Cada uno de nosotros debe ayudar allí donde pueda aportar más. Yo ayudaré allí donde sea más útil. Esto ya lo decidiremos entre todos y lo decidirán mis compañeros", indicó. Y sea quien sea el que se siente a un lado de la mesa, ERC "hablará con una sola voz", según auguró.

Por el contrario, ERC no ve aún clara la predisposición del Gobierno a situarse en la otra parte de la mesa. "Nosotros estaremos en la mesa de negociación. Quienes procuran no estar nunca son los gobiernos españoles. Esperemos que el actual Gobierno español cumpla sus compromisos, actúe con responsabilidad y negocie en una mesa política", abundó Junqueras.

A los presos Políticos

Mensaje de apoyo de Ibarretxe

Persecución del Estado. El lehendakari Juan José Ibarretxe mandó ayer un mensaje de ánimo a los presos políticos y exiliados catalanes, personas que están sufriendo "una persecución vengativa por parte de los poderes políticos, jurídicos y mediáticos de un Estado que no os perdona que no solo tratéis de defender vuestra ideas, sino llevarlas a adelante democráticamente". "Os queremos y os creemos; tan importante es lo primero como lo segundo. Aurrera!", manifestó el lehendakari.

Turull agradece el gesto. El mensaje fue dado a conocer por el exconseller Jordi Turull, que estos días ha estado inmerso en la Travessa per la llibertat (Travesía por la Libertad) por tierras catalanas. En su respuesta, Turull agradece de corazón a Ibarretxe su mensaje de apoyo, además de manifestar que "Catalunya y Euskadi son dos pueblos en marcha" que ansían alcanzar su libertad.