Levy censura a Sánchez por ir a EEUU de “campaña publicitaria”

pamplona – El PP está echando mano de todos sus resortes para censurar el viaje realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Estados Unidos. Un periplo de tintes económicos en el que el socialista no fue recibido en la Casa Blanca por su homólogo norteamericano, Joe Biden, lo que está sirviendo de carnaza a los populares. Ayer fue su presidenta del Comité de Derechos y Garantías y concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, quien afeó que Sánchez protagonizara en suelo estadounidense una "campaña de promoción publicitaria" en la que "no ha conseguido nada". Un "fiasco" en toda regla, según Levy.

Levy echó en cara a Sánchez que el presidente esté más pendiente de su "ombligo y su ego" al irse "a Estados Unidos a no hacer nada, mientras a los españoles les sube cada día más y más la luz". Las críticas de la dirigente se suman además a unas anteriores realizadas por el presidente del PP, Pablo Casado, en las que tildó de "bochornosa" la gira del presidente, que contó con "una agenda que no llega ni a la de secretario de Estado". "Aunque el turismo en España vaya muy mal, Pedro Sánchez ha hecho turismo esta semana en EEUU", ironizó, comparando al inquilino de la Moncloa con Superman: "Hace la cumbre en 20 segundos –en clara referencia a su fugaz contacto con el presidente Biden en una reciente cumbre de la OTAN–, se pasa todo el día volando y, cuando habla, parece que es de otro planeta", tal y como manifestó.

No obstante, la actualidad del PP también pasa por la reprobación del líder de Vox, Santiago Abascal, en Ceuta, donde ha sido calificado recientemente como persona non grata después de que el dirigente ultraderechista acusara a la oposición del gobierno y a parte de la población de la ciudad de ser "promarroquí" y de ejercer de "quintacolumnistas" de las aspiraciones anexionistas del Reino alauita. "Estas reglas del juego no son del PP, siempre vamos a estar en contra de declarar personas non gratas, de los señalamientos y de cordones sanitarios", señaló al respecto Levy a pesar de que sus compañeros del PP –un total de nueve diputados ceutíes– optaran por abstenerse, lo que permitió sacar adelante la iniciativa presentada por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC).

Formas totalitarias "No podemos estar más en contra de la declaración de persona non grata, muchas veces hemos sido nosotros las propias víctimas, lo hemos sufrido de forma totalitaria", insistió Andrea Levy, dando continuidad a las manifestaciones de diferentes dirigentes del ala más a la derecha en el PP contra la medida adoptada en Ceuta contra Abascal, tales como la ya exportavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo o el diputado de Navarra Suma en la Cámara baja, Carlos García Adanero.