El PP suspende provisionalmente de militancia a Fernández Díaz

El Partido Popular ha comunicado este jueves al exministro de Interior Jorge Fernández la suspensión provisional de militancia del partido tras la decisión del juez de procesarle por la investigación relativa al espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, según han informado fuentes del partido.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha puesto fin a esa investigación de la llamada 'Operación Kitchen' proponiendo juzgar por ello a Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial, si bien al mismo tiempo ha excluido a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Fuentes del PP han informado que el Comité de Derechos y Garantías que preside Andrea Levy ha comunicado al exministro esa suspensión provisional de militancia en aplicación de los Estatutos del partido. En septiembre de 2020, cuando Fernández Díaz fue imputado por el 'caso Kitchen, el partido ya le abrió un expediente informativo y la expulsión es una opción que solo podría contemplaría en caso de que hubiera una sentencia condenatoria y firme.

En su comparecencia de balance del periodo de sesiones, en la sede nacional del PP, el presidente de la formación, Pablo Casado, ha recordado que le partido en su día ya abrió ese expediente a Fernández Díaz. "Nos anticipamos incluso a la instrucción judicial", ha manifestado.

Casado ha indicado que los Estatutos del partido son "claros" y actuarán "en consecuencia", comunicando sus decisiones a la "persona oportuna". Apenas quince minutos después, fuentes de la cúpula del PP han confirmado esa suspensión de militancia al exministro del Interior.



CASADO PIDE REFLEXION A LOS PARTIDOS ANTE LA DECISION SOBRE COSPEDAL

En su comparecencia ante la prensa, Casado ha puesto el acento en que el juez "también ha dicho hoy que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no tenía ninguna responsabilidad". "Creo que también debería llevar a una reflexión a los partidos que han estado diciendo que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente", ha destacado.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha colado en su cuenta de Twitter una imagen de Cospedal acompañada del mensaje en latín "Veritas filia temporis" (la verdad es hija del tiempo".

El pasado mes de junio, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó no abrir expediente informativo a Cospedal tras su imputación en la llamada 'Operación Kitchen', al argumentar que la presunta conducta no resultaba del "ejercicio de un cargo público o representativo", según informó entonces la formación.



"ESTA DIRECCION NACIONAL ES HONESTA Y TRANSPARENTE"

En su rueda de prensa, Casado también ha recalcado al presidente del Gobierno que él "no tiene nada que ver con Villarejo ni nada que temer". "Lo que no sabemos es si él tiene algo que esconder y algo que temer", ha enfatizado, para añadir que esto ya se lo preguntó directamente en una sesión parlamentaria y no contestó.

"Después de lo que ha dicho estos meses, debería contestarnos porque esta dirección nacional es honesta, es transparente y ha erradicado cualquier falta de ejemplaridad que pudiera haber en el pasado pero Sánchez sigue manteniendo a ministros de los ERE y encima planteando unas acusaciones sobre un caso en que tanto él como la fiscal general del Estado tienen mucho que callar. Yo no, eso es lo que nos diferencia también", ha exclamado.



MUDANZA DE GÉNOVA

Al ser preguntado cuándo se producirá la mudanza de la sede nacional del PP situada en la calle Génova, que se anunció el pasado mes de febrero, Casado ha señalado que lleva "su tiempo" porque se están sometiendo a un proceso "transparente".

"Esta misma semana se ha cerrado ya el plazo para que se presentaran las empresas consultoras e inmobiliarias que pueden hacer todo el proceso de búsqueda de una sede", ha manifestado el presidente de los 'populares', sin ofrecer más detalles.