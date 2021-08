El PP ataca a Sánchez por los indultos y el virus y anticipa una ofensiva tras el verano

pamplona – Al Gobierno de Pedro Sánchez no solo se le ha abierto una vía de agua en casa, en el seno de su propio gabinete por las diferencias que mantiene con su socio, Unidas Podemos, respecto a la forma de proceder con el rey emérito, Juan Carlos I, cuando se acaba de cumplir un año de su salida de España para residir en Emiratos Árabes, ante sus incipientes problemas con la Justicia. El principal partido de la oposición, el PP, llevó a cabo ayer un ataque en toda regla contra el presidente español que anticipa una dura ofensiva tras el verano. Se espera, por tanto, un septiembre caliente con no pocos asuntos de calado en la agenda, como la mesa de diálogo con el Govern, que pretende retomar la actividad con un encuentro el día 13 del mes próximo. También la negociación de los presupuestos de 2022, en la que UP podría no ser un compañero de fatigas del todo leal a tenor de las últimas tiranteces.

La opción de mirar hacia el PP también parece descartada, a tenor de las andanadas que los de Pablo Casado dedicaron ayer al Gobierno. No quedó prácticamente ningún tema sin tocar, y quedó claro que los indultos concedidos a los presos soberanistas catalanes seguirán animando el debate político. Las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la titular de Justicia, Pilar Llop, anticipando el fracaso de los recursos presentados por PP, Vox y Cs contra los indultos ante el Tribunal Supremo soliviantaron a los populares.

De este modo, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, consideró que la postura de Llop es del todo "inapropiada". "Si hay un ministro que no debe valorar las decisiones judiciales ni hacer alusiones a cuál debe ser la decisión judicial más acertada, es el ministro de Justicia", destacó en La Sexta. La vicesecretaria general de Política Social del PP, Ana Pastor, insistió en esta idea y pidió a Llop y a todo el Ejecutivo español que "dejen tranquilas a las instituciones del Estado y que dejen a los jueces actuar con independencia". En un acto en Lugo, recordó además que "en España hay separación de poderes" y que "el Gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales".

En una entrevista a El País, la ministra de Justicia calificó de "bastante improbable" que el TS anule los indultos. Ayer respondió a los ataques del PP y destacó la "absoluta independencia" de estos magistrados. "Quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir", añadió Llop. Insistió, eso sí, en el poco recorrido que ve a los indultos por el procés y recordó que "la Abogacía del Estado ha alegado que existe una falta de legitimación por parte de las fuerzas políticas".

Ley de pandemias El catalán no es el único flanco por el que la oposición pretende seguir minando a la Moncloa. El final del estado de alarma y la falta de soporte jurídico de las CCAA a la hora de adoptar medidas para combatir la pandemia marcaron la Conferencia de Presidentes del 30 de julio en Salamanca. Enrique López, responsable de Justicia del PP, se hizo eco de estas críticas y acusó ayer a Sánchez de "haber desprotegido" a los españoles en términos jurídicos. Exigió que "se ponga manos a la obra" y que impulse una ley orgánica que llevan "más de un año" esperando.

"Una legislación específica es necesaria cuanto antes, una legislación orgánica de pandemias donde se traten todos estos temas y establecer y determinar posibles limitaciones a derechos fundamentales con el fin de proteger la salud pública, como la vacunación obligatoria de personal médico o educación", aseveró tras visitar los juzgados de Plaza de Castilla.

La vicesecretaria general de Política Social del PP y vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, también insistió en la necesidad de desarrollar una Ley de Pandemias, de la que ya disponen países como Alemania y Canadá. Valoró que tiene que haber una "autoridad sanitaria" que es la que "tiene que poner los requerimientos dependiendo de la situación epidemiológica" y criticó que haya 17 modelos distintos.

Cargó por ello contra el Gobierno, de quien aseguró que "cuando hay problemas" siempre mira para otro lado y pasa la pelota a las CCAA. Pastor dejó claro que "antes o después" habrá una Ley de Pandemias en España porque cuando el PP gobierne será una de las primeras cosas que hará.

Ana Pastor reclamó al Ministerio de Sanidad que explique en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de mañana los criterios para el reparto de vacunas contra la covid. "Así todos los españoles nos enteraremos de si estamos en igualdad de condiciones o no. No sabíamos que la España multinivel iba a llegar también a las vacunas", dijo.

"Sánchez está de vacaciones mientras los españoles pagan el recibo de luz más caro" Ana Pastor Vicesecretaria de Política Social del PP